竊11萬扁柏 被罰300萬 法官判兄弟作牢罰巨款

新竹地院（本報系資料照片）

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中時
羅浚濱

竊11萬要作牢加331萬罰款，真劃不來！尖石鄉何姓兄弟竊取3塊共65公斤的扁柏被逮，新竹林管處估被盜林木值11萬餘元，新竹地院祭出重罰，依違反森林法判處2人有期徒刑1年7個月，均罰款165萬7500元，無力繳納，入監服勞役1年折抵。

何姓兄弟在林務局南莊事業區45林班地深山某處，發現這三塊扁柏被不詳山老鼠鋸切，6月間徒步進山搬運到車上，載運下山被警查獲，2人否認盜伐，稱扁柏是撿到的。

法官以森林法第15條等相關規定，在林地內倒伏、餘留等木材，即便他人盜伐後未運走，仍由林務局管轄支配，認何姓兄弟雖未盜伐扁柏，但搬離現場即為竊取。

辯護人以何姓兄弟家庭經濟困苦，請求減輕其刑。法官認為2人曾因竊取森林主產物罪被判刑，緩刑5年期間再犯本案，難認竊取扁柏就能紓困經濟。

同時，三塊扁柏共重65公斤，無法輕易徒手拿取，何姓兄弟用車輛載運贓物，犯森林法結夥2人以上使用車輛搬運贓物之加重條件，依法沒入作案車輛。

法官裁定何姓兄弟違反森林法量處上述有期刑期，並以竊取貴重木罪，各併科15倍罰金即165萬7500元，2人無力繳納，法官依刑法43條第3項規定，2人入監服勞役1年期間，1天以3千元折算。

(中時 )

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