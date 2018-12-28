雲林廚餘製肥 免費提供給農民

2018年12月28日 17:49 中時 許素惠

雲林縣長張麗善（右二）在台塑麥寮管理部副總經理陳文仰（右）、縣環保局長張喬維（右三）等人參觀南亞廚餘廠，解說人員說明生廚餘如何被處理成有機肥。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善參觀南亞廚餘廠，捧起一把由生廚餘處理完成的有機肥聞，強調不臭。（許素惠攝）

雲林縣率先禁止廚餘養豬，為處理每日多出約40公噸事業廚餘，縣長張麗善下午參觀台塑六輕南亞廚餘廠，達成合作共識，即熟廚餘經化製為肉骨粉後，再與經該廠出產的有機肥混合為肥力更高的有機肥，初期免費提供農民使用，成熟後不排除自創品牌正式上市。

張麗善由環保局長張喬維、台塑六輕管理部副總經理陳文仰等人陪同參觀南亞廚餘廠，六輕資源回收處長林澤銓解說，該廠專處理生廚餘，日處理量30公噸，2公噸是廠區自行產生，其餘是縣內各鄉鎮市，每噸生產2700公斤有機肥，每噸處理成本10元，但虧本只賣2元，為環保盡力。

張麗善稱讚該廠設備完善，把廚餘處理得完全無臭，她捧起一把聞嗅，強調不臭，且有股特殊味道，戲稱「搞不好泡茶還很好喝哩！」

張麗善表示，雲林養豬頭數高達146萬頭，全國最多，防疫是國安問題，視同作戰，一定要以最嚴格的標準執行，否則非洲豬瘟第一例萬一出現在雲林，她擔待不起，希望餐廳業者及養豬戶共體時艱，全力配合，千萬不要用廚餘飼養。

張喬維指出，全縣每天總廚餘量約48公噸，禁養豬後，餐廳多出約40公噸將由各清潔隊與雲林縣廢清公會協助清運，30公里以內每噸清運費1578元，目前各廠都免費處理，該局已購置千餘廚餘桶送各餐廳小吃店裝廚餘。

張麗善說，除了廚餘回收再利用的示範綠色循環經濟外，也鼓勵農民多多使有有機肥，友善農作及環境。

(中時 )