中職》30週年特展 蔡英文：藍綠因此團結

2018年12月28日 17:42 中時電子報 鍾亞芳 、 杜宜諳

中華職棒28日舉行30周年展開幕記者會，蔡英文總統親自出席觀看展覽。（杜宜諳攝）

中華職棒28日舉行30周年展開幕記者會，蔡英文總統親自出席觀看展覽。（杜宜諳攝）

力挺台灣棒球，總統蔡英文以行動證明自己力挺台灣棒球！她今天（28日）特地撥冗出席中華職棒30週年特展記者會，致詞時笑說：「我和會長吳志揚分屬不同政黨，但是今天為了棒球團結在一起。」

蔡英文一上台致詞，就以棒球迷最熟悉的「徐展元」台詞做開場，「棒球是國球，是台灣人共同的記憶，大家曾經一起經歷相同的心情起伏。雖然我與會長（吳志揚）分屬不同政黨，但是因為棒球團結在一起。」蔡英文說。

從中職猿年就效力中職的洪一中今天也為特展站台，他率領的Lamigo桃猿是今天的中職總冠軍，蔡英文特地提出邀約，「往年都會邀請職棒冠軍隊伍到總統府作客，洪一中教練率領的Lamigo今年拿下總冠軍，我們會在總統府等你們。」

此外，蔡英文也特地提起中職秘書長馮勝賢，「他曾經因為在國際賽一次漏接被大家罵，不過他發揮永不放棄的精神，之後在中職拿了不少獎項，同時他也是第一位中職球員出身的秘書長。」

最後蔡英文也邀請球迷來參觀中職30週年特展，「真正球迷才會來的，來的才是真正球迷。」中職30年特展29日至3月31日，只有除夕不開放。

(中時電子報)