新竹林管處國家森林監測志工 協勤通報山老鼠成果豐碩

2018年12月28日 17:35 中時 羅浚濱

林務局新竹林區管理處轄內林班地，常有山老鼠出沒，盜伐珍貴林木，問題癥結在於巡護人力嚴重不足，新竹林管處去年成立「國家森林監測志工」，志工扮成登山客協勤通報，1年來成果豐碩。

新竹林管處副處長陳啟榮指出，該處管轄北部5縣市16萬8千公頃林地，巡山員僅有144人，平均1人要巡護1200公頃，人力不足，難以根絕珍貴林木遭盜伐的犯罪問題。

陳啟榮並說，多年來想方設法不斷研發查緝手段，也多被山老鼠破解，最明顯的是，山老鼠將巡護人員及公務車輛車牌自行「列管」，更增查緝難度。

新竹林管處去年12月召募到35位熱心民眾成立「國家森林監測志工」，志工穿著跟登山客一樣，讓山老鼠無從判斷。

「最驚險的一次，是在山上當場碰到山老鼠迎面走來！」志工隊長林少武說，他偷偷的錄影，臉上保持笑容，還跟山老鼠打招呼呢！

林管處長林澔貞提醒志工不必涉險，發現疑餘似山老鼠，僅需通報就好，查緝等工作由林管處和檢警接手偵辦。

這1年來，志工巡護150次，500人次，平均每人服勤達110小時，遠超過約定每年30小時的最低時數，共查獲5把鍊鋸，贓木200公斤，通報11次疑似盜伐案件，成果豐碩，顯見志工的熱忱。

(中時 )