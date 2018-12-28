吳漣序拍《張寶利》吻戲全身被摸透？嚇到「拍不下去」

2018年12月28日 17:43 中時 林淑娟

李幼梨劇中演出壞女人延敏靜。（中天）

《我是張寶利》海報。（中天）

《我是張寶利》在韓國播出時曾創下超過40%驚人收視率，12月31日起每週一至週五晚間9點將在中天娛樂台播出。吳漣序及李幼梨劇中精彩過招，兩位女星也因此劇再度翻紅，飾演張寶利的吳漣序笑稱老人家看到她都會親切地叫她「寶利啊」，去餐廳吃飯時老闆也都會給她特別大份量的餐點。李幼梨劇中演出壞女人延敏靜，犀利到位的演技更讓她得到「國民惡女」封號。

吳漣序曾在受訪時提及《我是張寶利》有場在田埂中的戲，因金智勳飾演的在華喝醉，寶利上前攙扶，兩人卻不慎親在一起，因為金智勳太投入角色，雙手在吳漣序身上游移，嚇得她大喊：「導演！我拍不下去了！」但金智勳喊冤，表示只是忠於劇本完整呈現而已，並沒有任何私心。

31歲的吳漣序，16歲時以女團LUV出道，曾經稚嫩青澀的國字臉轉變為現在的零死角瓜子臉，整容傳言不曾間斷，但她的皮膚卻是演藝圈公認的好，更有「素顏美人」的稱號。

吳漣序和李幼梨從戲裡鬥到戲外，在當年度的MBC演技大賞中，兩人皆被提名為大賞候選人，李幼梨最終以38萬5434票贏得演技大賞，在宣布得獎者的瞬間，吳漣序還被捕捉到遺憾失落的畫面。

《我是張寶利》讓「延敏靜」三個字成了惡女代名詞，為了將超級惡女詮釋得淋漓盡致，李幼梨也做足功課，精心設計每個環節，「我會特意區分在什麼場面看起來要傻一點，什麼場面看起來要聰明一點，如果50集電視劇裡延敏靜每天都只會發火的話，觀眾也會感到厭倦。」她在穿搭及妝容也下了一番功夫，劇中需要展現強勢的一面時，她會選擇紅色口紅和虎皮材質的黑色上衣，而在丈夫在熙（吳昶錫飾）面前，則會挑選白色系的衣服展現柔弱女性的形象。

《我是張寶利》劇情講述全國最知名的韓服針線閣「緋術彩」的女兒張寶利(吳漣序 飾)年幼時因意外走丟，被湯飯店的老闆都惠玉收養，而都惠玉的女兒延敏靜(李幼梨 飾)從小就痛恨生活在貧窮的環境中，用盡心機成了「緋術彩」的養女，在身世之謎真相大白後，兩人展開繼承人爭奪戰。

《我是張寶利》是王牌編劇金順玉的經典作品之一，她曾創造許多惡女形象的角色，從《妻子的誘惑》到《姐姐還活著》都是，韓國媒體表示：「金順玉筆下的惡女角色會讓你有又辣又停不下來的感覺，就像是泡麵湯，有種明知道對身體不好卻又忍不住想一直吃下去的中毒感。」

(中時 )