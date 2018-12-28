韓國瑜「跨年會」、「迎曙光」拚觀光 韓粉擠爆高雄飯店

2018年12月28日 18:23 中時 柯宗緯

高雄市長韓國瑜元旦清晨，將赴林園汕尾迎接2019年第一道曙光。（高市觀光局提供）

夢時代今年跨年卡司堅強，更請來重量級嘉賓、高雄市長韓國瑜與民眾倒數。（柯宗緯攝）

跨年4天連假，高雄「人進得來」！高雄市長韓國瑜31日傍晚將至西子灣歡送今年最後一道夕陽，晚間到夢時代陪民眾跨年倒數迎接2019年。元旦清晨則要到「高雄最南端」林園等候第一道曙光，接著到文化中心參與升旗典禮。4天連假飯店近滿房，預料湧現大批韓粉，跟著「國瑜追日」拚觀光。

今年台灣本島最後夕陽，分別於高雄西子灣與台南安平，皆為傍晚5點25分。高雄市觀光局將辦「西灣歡送2018全台最後夕陽」，邀請民眾下午4點到6點鬥陣看日落餘暉，聽音樂、搧海風。

晚間夢時代跨年，今年在韓流加持下，預料突破80萬人次。表演來賓有壓軸的周湯豪、女神安心亞、愷樂、周興哲、黃小琥、曹雅雯、八三么、87樂團等輪番上陣。

韓國瑜在夢時代跨年晚會倒數之際，將陪同市民一同迎接2019年。高市觀光局長潘恒旭透露，已邀請前立委陳其邁同台，正等對方回應。不過，陳其邁對媒體妙答「要去洗風的地方」，是否意指「韓流」耐人尋味。

韓國瑜元旦清晨將至「市境之南」林園迎接2019首道曙光。潘恒旭透露，韓國瑜將回戶籍地的林園區汕尾觀看「市境之南樹」及欣賞大武山日出，這是高雄絕佳絕美的秘境，山光水色盡收眼底，美不勝收。

潘恆旭說，據中央氣象局元旦天氣預報，林園第一道曙光乍現的時間為早上6時39分。林園位在高屏溪出海口，而林園區東汕路32號的一株黃槿，剛好座落在高雄最南的經緯度上，被稱為「市境之南樹」，經過風災催殘後依然努力綻放綠葉，迎著2019年的第一道曙光，象徵高雄榮景的復甦再起。

隨後，韓國瑜將馬不停蹄前往高雄市立文化中心，參與元旦升旗典禮，屆時可望湧現國旗旗海。活動1日上午7時30分將在文化中心圓形廣場舉行，將發放限量5,000張一卡通，當天上午6時發放一卡通號碼牌，民眾可由文化中心林德街大門進入排隊領取號碼牌，於典禮後上午10時前兌換一卡通，數量有限發完為止。

(中時 )