車展業者樂觀看市場 選後消費信心回穩

2018年12月28日 17:48 中時 柯宗緯

2019高雄世界新車大展29日起，一連4天於高雄展覽館都場，請來火辣車模炒熱氣氛。（柯宗緯攝）

「2019高雄世界新車大展」29日起，一連4天於高雄展覽館登場，集結20多個品牌，其中最貴「鎮展車王」為日系千萬油電超跑，絢麗亮相。主辦單位認為，選後消費信心回穩，加上跨年假期，人潮上看15萬人次，訂單預料衝上新高。

車商透露，2018年底大選過後，韓流加持帶動南台灣市場氛圍，消費者信心指數提高。相信在經濟可望活絡前景下，民眾購車、換車意願也大幅提升，就看車商怎麼端出牛肉，吸引消費者買單。

主辦單位表示，日前台北車展開落幕，今年接單相對熱絡，單日接單20餘輛的車商不在少數，其中Ford更傳出單日高達50餘張訂單，進口品牌更是多有斬獲。車商也表示，同樣準備豐厚優惠條件要嘉惠南台灣買家。

主辦單位表示，高雄車展車輛數目傾巢而出，讓觀眾一次滿足。如豪華車品牌雙B與Audi使出車海戰術；福斯集團3大品牌與商旅車以團體聯合展出也是展區亮點。另外，日系車Honda、Subaru、Nissan、Infiniti及英國品牌Jaguar、Land Rover同樣採高規格展出。

高雄車展為刺激觀展人潮，祭出「元旦賞車送好康早鳥禮天天送」每日限量早鳥禮直接送，及「元旦賞車抽峇里島來回機票」送消費者前往度假天堂峇里島避冬暢遊。另有火辣辣車模女神展台活動，吸引車迷目光。

(中時 )