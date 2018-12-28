寒士尾牙倒數30天　上菜天使籲認桌做愛心

2018年12月28日 17:47 中時 張穎齊

基隆市長林右昌（左）響應「寒士吃飽30尾牙」活動，認助2桌，並親自為阿嬤戴上圍巾，希望她能溫暖過年。（張穎齊攝）

人安基隆站長周泉宥。（張穎齊攝）

「寒士吃飽30尾牙」倒數30天，但基隆場的經費募集尚缺7成，為了呼籲大家認桌做愛心，基隆市長林右昌今（28）日在人安基金會基隆平安站，化身成「上菜天使」，搶先秀出寒士尾牙菜色，並親自試菜，呼籲各界伸出援手，一起小額捐款，讓寒士可以溫飽過年。

「上菜了！」林右昌帶領市府團隊與蔡適應的助理，化身為上菜天使，為寒士們送上佳肴，菜色包含佛跳牆、鰻魚油飯、鮮菇湯等；現場並發放禦寒衣物，以抵擋近期寒冷的天氣。

林右昌表示，「寒士吃飽30尾牙」辦理至今已29屆，經費尚缺7成，希望大家「認好認滿」，所以自己也立馬認助2桌；而蔡適應助理也代表也響應認助2桌，希望此次拋磚引玉，號召社會大眾一起做愛心。

活動現場的寒士黃姓老翁，今年邁入70歲，具有水電木工等專才，年輕曾經營多家水電行，一趟工程結束可淨賺幾十萬，後因協助友人擔保，一身積蓄完全付之一炬，從此居無定所，人生失去鬥志。

而黃翁去年底經社會局轉介至基隆平安站安置輔導後，現已能協助修繕站內公務車及水電，他表示，很感謝人安基隆站與市長、立委的幫助，希望能用自己的專長，來回報大家。

人安基隆站長周泉宥表示，人安、創世、華山策略聯盟明年1月27日，會在全台16處辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，基隆場將在聖心國小廣場舉行，共70桌，邀請700位寒士在過年前夕，吃一頓溫飽的飯菜，並領一份應急紅包。愛心專線：02–2427-3323周站長。畫撥帳號：19949502（戶名：人安基金會 備註：尾牙）。

(中時 )