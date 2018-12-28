陳菊賤賣高雄市土地？王世堅：該查

2018年12月28日 17:49 中時電子報 陳儷方

高雄市政府負債近3千億要怎麼還？不要說沒土地可以賣，連可以租到好價錢的土地，恐怕都沒有了。陳菊12年高雄市長任內，賣了16萬7千坪的土地，收入618億，平均下來1坪土地只賣37萬，民進黨台北市議員王世堅說，他認為應該查，1坪才37萬真的不要賣，寧願去貸款。

16萬7千坪是什麼概念？高雄市12年來賣掉16萬7千坪土地，比梵蒂岡全國總面積13萬3千坪的面積還要大。財經專家黃世聰在《關鍵時刻》說，高雄一直在賣土地，因為建商一直請市府多賣地，標脫率也很高。

黃世聰說，高雄市政府1坪地只賣37萬，很受建商歡迎，因為知道只要放著就會發大財，高雄建商最近開始動起來也開始推案，因為土地價格蠢蠢欲動。黃世聰說，一名建商跟他說，他在高雄的亞洲新灣區買地成本約2億元，但推案量是180億，高雄真的太好賺！

37萬有多便宜？黃世聰說，台中的土地價格每坪約100萬，最貴的七期，1坪開價4、5百萬，而高雄才37萬！

營建業出身的台北市議員王世堅認為，不用多臆測，就是去查！他說土地可以貴貴地買，但不能俗俗啊賣，意思是，土地不能賤賣，雖然沒有直指陳菊市政府賤賣土地，但他認為應該要查，但沒查出來之前，過多的臆測不好。

主持人劉寶傑一直追問王世堅，37萬是不是太便宜了？王世堅說，1坪37萬就不要賣了啦，10萬坪才370億，他寧願去貸款！

(中時電子報)