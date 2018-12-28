《中時晚間快報》總統讚賴清德是「好投手」 盼艱困時刻留下來

2018年12月28日 17:50 中時電子報 綜合報導

◎總統讚賴清德是「好投手」 盼艱困時刻留下來

蔡英文總統今參加中華職棒30週年特展開幕典禮，會後總統針對行政院長賴清德是否留任受訪表示，賴院長是個好「投手」，希望賴可以繼續領導席正團隊，對政局穩定政策延續，國家發展，是最好的選項希望最困難時候，賴院長可以一起留下來努力。

◎台成清交無一倖免 博士班新生註冊率抱蛋

教育部28日公布107學年度大專校院第1階段校務資訊，最受關切的新生註冊率，國立大學博士班「受傷」慘重，617個系所裡有40個抱蛋，台成清交政、台師大等頂大無一倖免。

◎2018全球氣候災難年 最慘10件天災損失2.6兆元

位於英國的公益團體「基督徒互援會」（Christian Aid）27日公布研究顯示，從洪水到極端熱浪，2018年與氣候變遷有關的最慘重10件災難，在各國造成至少848億美元（約新台幣2兆6083億元）災損。專家警告，如果不削減溫室氣體排放，大量的致命野火、洪患及超級風暴將對人類的未來投下陰影。

◎李千那與李英宏對唱 直呼壓力好大被折騰到

李千那台語專輯《查某囡仔》發片不到一周，新輯立刻橫掃各大數位榜單，她的新歌〈愛的太超過〉，請到金馬獎「原創電影歌曲」得主李英宏對唱、擔綱MV男主角。不過李英宏追求音樂品質的挑剔，讓她直呼有被折騰到，「加上休息時間少，英宏要求又高，當時還被要求重錄第二次，壓力滿大的。」

(中時電子報)