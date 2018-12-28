嘉縣成立非洲豬瘟應變中心 與養豬戶達轉型共識

2018年12月28日 18:29 中時 張亦惠

嘉義縣長翁章梁28日宣布成立嘉義縣非洲豬瘟緊急應變中心，召集各單位開工作會議。（張亦惠攝）

大陸非洲豬瘟疫情延燒，嘉義縣長翁章梁28日宣布成立嘉義縣非洲豬瘟緊急應變中心，召集各單位開工作會議，針對廚餘餵豬可能造成疫病傳播部分，也在27日與轄內廚39戶餘養豬戶達成轉型飼料或退場的初步共識，翁章梁說，防疫工作要務實，「料敵從寬、禦敵從嚴」。

翁章梁表示，大陸非洲豬瘟如火如荼延燒，甚至連鄰近台灣的福建也傳出疫情，為保護對台灣相當重要的養豬產業，嘉義縣除了配合中央政策辦理外，也主動建立防疫地圖，跨單位成立緊急應變中心，「務實地」做防疫工作，而非淪為口號。

依照各國經驗看來，非洲豬瘟病毒傳播關鍵多指向「廚餘養豬」，為協助廚餘養豬戶轉型，27日副縣長吳容輝也邀請廚餘養豬戶共同討論禁用廚餘養豬一事，嘉義縣目前廚餘養豬戶共有39場，頭數6600頭，占全縣比例約1.8%。

吳容輝表示，大家都有共識禁止廚餘，也願意配合中央的補助政策，唯有2、3戶因已投資廚餘蒸煮設備，希望縣府能有額外補貼，縣府目前也已在研擬。

為了避免貿然宣布全面禁用廚餘養豬後，政策無法執行及廚餘無法去化所衍生的環境汙染，吳容輝表示，經相關單位評估後，嘉義縣鹿草焚化爐每日的處理量能，現階段足以處理全縣家戶及餐廳等事業每日所產生的30公噸廚餘，後續將依豬農建議研商可行方案，達成全縣無廚餘養豬目標。

(中時 )