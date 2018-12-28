影》韓國瑜邀陳其邁同台跨年 陳其邁表態不去

2018年12月28日 18:26 中時 林宏聰 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

高雄市長韓國瑜（左）28日與夢時代總經理張國光共同倒數迎接跨年晚會。（林宏聰攝）

高雄市政府28日下午舉辦跨年活動記者會，市長韓國瑜親自邀請民眾來高雄跨年，主辦單位夢時代預計人數上看80萬人，韓更當場喊出，如果人潮不小心突破90萬、100萬，「不知道夢時代準備好了嗎？」而高市觀光局長潘恆旭也透露，市府邀請陳其邁擔任神祕嘉賓，在2018年和韓國瑜同台，一起告別過去、迎向隔天的新時代，不過陳其邁稍隨後透過幕僚回絕，傾向不參加跨年晚會。

原本傳出將在高雄跨年晚會演唱的藝人詹雅雯，潘恆旭今日證實，因經紀公司臨時要求換歌單，選的歌曲高雄人比較不熟悉，主辦單位認為與原本節目規畫調性不合，因此這次確定詹雅雯不會來高雄跨年，但未來若有適合的機會，不排除邀她來高雄表演，潘恆旭說：「若詹雅雯願意擔任高雄觀光大使，我也樂意邀請她！」

至於陳其邁，潘恆旭表示，至今已透過媒體高層兩度邀請他來跨年晚會擔任神祕嘉賓，甚至帶著愛貓陳小米來，與韓國瑜愛犬米魯「貓狗大合作」，希望2018年最後1晚能夠促成韓國瑜、陳其邁同台告別過去，邁向隔天的新時代。

然而，陳其邁稍晚透過幕僚發布聲明，指有關高雄市政府邀請出席跨年晚會獻唱，是由媒體得知此事，不解活動內容。

陳其邁指出，市府每年所舉辦的跨年晚會，是氣氛歡樂的活動，專業演藝人員的演出應是市民朋友最為期待的場面，他自嘲歌聲「跟柯市長差不多」，自己會再加油。因此傾向不出席。

陳其邁表示，韓市長剛上任，他祝福也為韓市長及高雄加油，並祝全體市民朋友新年快樂。

潘恆旭受訪時直接恭喜陳其邁接任行政院副院長，還說跨年夜若能與高雄市長韓國瑜同台，夢時代會場就是2019年夢想開始的最佳舞台；但隨後在媒體提醒下，潘才知道陳其邁尚未被發布接任行政院副院長，隨即改口「那就預祝他（接任）！」

(中時 )