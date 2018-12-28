雲林縣將發放廚餘桶給餐廳業者 方便管理廚餘

2018年12月28日 18:27 中時 周麗蘭

雲林縣將禁止廚餘養豬，縣內每日約30至40公噸的廚餘將雙管齊下，家戶廚餘仍由20鄉鎮市公所收取作為堆肥；全縣323家餐廳業者的廚餘則委託雲林縣廢棄物清除處理公會以成本價收取，送進化製廠燒成骨粉。

環保局已採購1000個60公升的廚餘桶，明年1月2日前由各公所發放給全縣323家餐廳業者，縣府也提供可成本價回收廚餘的廢棄物清除業者名單給餐廳。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣努力處理廚餘去化問題，家戶廚餘仍由清潔隊回收，只是不會拿去養豬；至於事業廢棄物的廚餘，有些提供縣內10家、約4萬頭豬當飼料，未來將全面禁止餵豬，縣府會協助餐廳業者去化廚餘的管道。

張麗善說，雲林縣有3家化製廠，把廚餘化製成骨粉比起燒家禽畜屍體容易，未來事業廢棄物的廚餘都將化為骨粉。

環保局長張喬維指出，所謂廚餘指的是家戶產生或是餐飲業產生的廚餘，食品工廠產生的下腳料不叫做廚餘，有另外的分類。

張喬維表示，雲林縣每日廚餘量約40公噸左右，家戶或攤販的廚餘送到堆肥場（南亞公司）處置；至於餐廳業，縣府採購廚餘桶將集中瀝乾，化製處理成肉骨粉，混合堆肥場的肥料，變成有機肥料分送給社區民眾使用。

針對廚餘養豬的禁令如何以行政程序達成，張喬維表示，將函文先前曾申請廚餘養豬的畜牧場申請變更許可，把廚餘養豬部分排除。

他說，未經許可的家戶養豬場，全部清查後會要求撤除廚餘桶，養豬業者若違規使用，也會開單罰鍰1200元到6000元，並要求停止相關行為，餐廳業者也須受罰3000元到600萬元。

(中時 )