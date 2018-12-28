爆米花香的牛肉來啦！美西「最棒風味」只在這吃得到

台北西華飯店獨家引進懷俄明州有著爆米花香般的牛肉。（台北西華飯店提供）

友善列印
中時
台北西華飯店引進擁104年歷史的獨立農莊「慕瑞玫爾」懷俄明州牛肉。（台北西華飯店提供）
台北西華飯店用懷俄明州牛肉變化出多款噴香料理。（台北西華飯店提供）

去年日本和牛開放入台後便颳起日牛旋風，現在美國牛也不甘示弱，台北西華飯店獨家引進號稱「美國西部最棒風味」的懷俄明州牛肉來台灣，肉質富豐潤油花、越嚼越香，入口後還有奶油、牛奶、堅果交織成的獨特風味，甚至有些爆米花般的香氣。懷俄明州牛肉的多款料理即日起在台北西華飯店TOSCANA義大利餐廳登場，讓台灣愛吃牛的饕客多了新鮮選擇。

這次西華獨家引進台灣的牛肉，來自擁104年歷史的獨立農莊「慕瑞玫爾」（Murraymere），飼養著懷俄明州最具代表性的頂級穀飼牛。慕瑞玫爾農莊位於懷俄明州美麗的峽谷Powell，距離舉世聞名的黃石公園約2小時車程，得天獨厚的自然環境造就農耕及畜牧的天然優勢。

從一開始的80畝小農地做起，農莊於1954年購入第一批安格斯牛後，開啟了逾1世紀的盛業。如今傳到第4代，田地更是擴張到2000畝田地，光是用來育種的母牛就有900頭，並以人道方式放養牛隻，其牛肉品質也打出了響亮名號。

小牛從出生到斷奶都有牛媽媽相伴左右，斷奶後則餵以精算比例混合、由慕瑞玫爾農莊自行耕種的穀物及苜蓿芽。每頭牛的耳上都釘著記載完整資料的身分證，完全不施打任何人工藥劑，可說是健康快樂地長大，而農場主人更是拍胸脯保證「這是西部最好的風味！」

台北西華飯店TOSCANA義大利餐廳主廚徐正育（Kevin）主廚指出，慕瑞玫爾農莊的牛肉屬於美國農業部（U.S.D.A）極佳（最高）等級，肉香濃郁而油花豐厚，富含奶油香的油脂會在舌根回甘。而處理不帶骨慕瑞玫爾牛肉的方式，將比照TOSCANA經典牛排，先油煎再以瞬間高溫爐烤，牢牢鎖住肉汁。

帶骨慕瑞玫爾牛肉的料理法則充滿粗獷男人味，用海鹽、黑胡椒簡單調味後直接送入烤箱，以高溫封熟表面後分切、露出生肉心，呈盤前再刷上牛油，直接入烤箱烤到所需熟度。二度高溫加熱的原因則在帶骨牛油脂比例更高，結合牛骨高溫加熱產生的特殊香氣，更能將慕瑞玫爾牛肉濃郁的脂香和肉香發揮極致。

紐約客、肋眼牛排，或帶有粗獷男人味的慕瑞玫爾帶骨牛排，套餐搭配西雅圖酋長生蠔、香濃法式洋蔥湯及西華獨家的黑松露冰淇淋，1人份3380元+10%起；假日則搭配豐盛義式自取餐檯及甜點吧，1人份3080元+10%起。

(中時 )

高雄旅遊話題夯 明年1月「晶英國… 全台首間希爾頓逸林酒店今開幕「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。