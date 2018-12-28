拍電影被性騷...U2主唱波諾女兒也遭狼手

伊芙修森。（catchplay提供）

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伊芙修森（左）。（catchplay提供）

全台新片票房冠軍電影《羅賓漢崛起》，除了有冒險動作、箭林彈雨、馬車追逐與驚險爆破等刺激元素之外，主角羅賓漢與摯愛瑪麗安之間的浪漫與因好身材而襯托出來的「肌」情也是一大看點。飾演羅賓漢的泰隆艾格頓（Taron Egerton）說：「這兩人之間的火花是電影重心，從一開場他們就很可愛，不只會曬恩愛，更會因不爽而想把對方掐死，就是那種一般戀愛中的人，很浪漫。」而飾演瑪麗安的女星伊芙修森（Eve Hewson）則說：「這有點像羅密歐與茱麗葉，被迫拆散的年輕戀人再次相遇，雖然人事全非，但她知道羅賓漢無論如何都是她的最愛，這絕對是一部充滿浪漫的冒險動作電影。」

愛爾蘭女星伊芙修森是經典搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）的女兒，踏入演藝圈波諾也給了她許多建議，她說：「我父親要我做自己，即使身在演藝圈，也不要忘了初衷，所以爽直敢言就是我的座右銘。」如同她在電影《羅賓漢崛起》中的角色瑪麗安一樣，對不公不義的事絕不袖手旁觀，她說：「瑪莉安堅強、敢言，不怕冒犯任何人，我的個性也是這樣，之前拍電影時遇過性騷擾不敢出聲，但現在我覺得『女人，你不要害怕，遇到騷擾就說出來，讓那些人渣知道女性是需要尊重的』。」

身為電影《羅賓漢崛起》劇組中的唯一女演員，伊芙修森不但不感到害怕，甚至覺得自己像公主一樣的被保護，她說：「這些男生都很棒，對我都很好，相處起來就像一家人一樣，而其實我覺得他們也把我當男人看，哈，這點對『瑪麗安』這個角色而言很重要，因為在電影中，她領頭反抗暴政，受到矚目也是因為她是女性，這樣的果敢也有點像在現實生活中的我，有點戲如人生的感覺。」

《羅賓漢崛起》講述年輕的羅賓漢（泰隆艾格頓 飾）參加十字軍東征後回到家鄉，本以為能安穩度日，卻目睹在暴政統治下，社會充斥犯罪和酷吏，人民在政府暴行下叫苦連天。為了找回和平，羅賓漢聯手正義的夥伴，試圖對抗這群暴虐、腐敗的官吏和貴族，重建美麗家園。電影現正熱映中。

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