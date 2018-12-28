驚！女星慘喪失嗅覺 瓦斯外洩渾然不知

暉倪兩年前因過度勞累和壓力喪失嗅覺。(起初音樂提供)

友善列印
中時
暉倪推出首張台語創作專輯。(起初音樂提供)

27歲的暉倪將在28日推出首張台語創作專輯〈氵七木〉，道出她出道6年的心路歷程，她兩年前因過度勞累和壓力喪失嗅覺，聞不到燒焦味，也不知飯菜酸掉而得腸胃炎，更因瓦斯外洩差點釀成意外， 她坦言曾心情很沮喪，但在音樂中找到樂觀積極。

但她也相當感恩不是聽覺或是聲音的部分受到損傷，沒有影響到熱愛的音樂，也因此她在錄音室演唱新歌〈鼻仔出走〉，還哭到久久不能自己。她嗅覺喪失的情況雖有治療，但目前病況並沒有太大的進展。

暉倪2012年憑藉原創歌曲〈今年夏天〉獲得嘉義大學畢聯會舉辦的畢業歌比賽冠軍，隨後又投入拍攝畢業歌影片，在網路上獲得百萬點擊量。提到新專輯，暉倪說：感到現在年輕人對台語較陌生，因而決定創作新世代的台語歌曲唱給年輕人聽，專輯名「氵七木」，因為七是完美的數字，也即將迎來出道第七年，想交出一張完美的成績單。

新專輯首次擔綱專輯企劃，暉倪說閩南語如此有韻味，古錐的語言，可以非常流行和時尚，如何讓聽眾聽到這張專輯，既領略到閩南語獨特的味道，又體驗到其散發出更加活潑的生命力』是製作這張專輯的目標。

提到新的一年，暉倪笑說：「有人說通常如果30歲以前還沒有紅就完蛋了，所以我要快點努力啊！」而在感情上她也期待能遇見同路人，「但不勉強，碰到對的最重要，我期待能有緣人出現。」

(中時 )

拍電影被性騷...U2主唱波諾女兒… 鈕承澤性侵案律師突解除委任 揭4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。