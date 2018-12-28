驚！女星慘喪失嗅覺 瓦斯外洩渾然不知

2018年12月28日 18:33 中時 蔡琛儀

暉倪推出首張台語創作專輯。(起初音樂提供)

27歲的暉倪將在28日推出首張台語創作專輯〈氵七木〉，道出她出道6年的心路歷程，她兩年前因過度勞累和壓力喪失嗅覺，聞不到燒焦味，也不知飯菜酸掉而得腸胃炎，更因瓦斯外洩差點釀成意外， 她坦言曾心情很沮喪，但在音樂中找到樂觀積極。

但她也相當感恩不是聽覺或是聲音的部分受到損傷，沒有影響到熱愛的音樂，也因此她在錄音室演唱新歌〈鼻仔出走〉，還哭到久久不能自己。她嗅覺喪失的情況雖有治療，但目前病況並沒有太大的進展。

暉倪2012年憑藉原創歌曲〈今年夏天〉獲得嘉義大學畢聯會舉辦的畢業歌比賽冠軍，隨後又投入拍攝畢業歌影片，在網路上獲得百萬點擊量。提到新專輯，暉倪說：感到現在年輕人對台語較陌生，因而決定創作新世代的台語歌曲唱給年輕人聽，專輯名「氵七木」，因為七是完美的數字，也即將迎來出道第七年，想交出一張完美的成績單。

新專輯首次擔綱專輯企劃，暉倪說閩南語如此有韻味，古錐的語言，可以非常流行和時尚，如何讓聽眾聽到這張專輯，既領略到閩南語獨特的味道，又體驗到其散發出更加活潑的生命力』是製作這張專輯的目標。

提到新的一年，暉倪笑說：「有人說通常如果30歲以前還沒有紅就完蛋了，所以我要快點努力啊！」而在感情上她也期待能遇見同路人，「但不勉強，碰到對的最重要，我期待能有緣人出現。」

(中時 )