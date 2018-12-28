故宮南院連假不打烊 元旦免費參觀還有維也納音樂會直播

2018年12月28日 19:03 中時 張亦惠

故宮南院29日起至明年元旦四天連假，天天開館，元旦當天除了免費參觀，晚上6點起還會在二樓大廳直播「2019維也納新年音樂會」，當日也延長開館到9點，要邀請大家和全球觀眾一同慶祝新的一年到來。

國立故宮博物院南院處處長彭子程表示，南院分別在2016與2018年與台視合作，在北側慶典花園同步播映維也納新年音樂會，獲廣大樂迷迴響，這次為了提供更舒適的聆賞空間，特別移師室內，在六層樓高、400坪的玻璃帷幕當代建築空間架設350吋LED電視牆衛星直播這場盛大音樂饗宴。

故宮南院指出，超過半世紀的奧地利傳統「維也納新年音樂會」2019年將在維也納的愛樂之友黃金音樂廳舉行，由「德勒斯登國家管弦樂團」首席指揮克里斯蒂安·提勒曼擔任指揮，故宮南院現場由台視主播郭于中、古典音樂台主持人Emma聯手主持，下午5點半安排嘉義市國樂團暖場演出，6點15分音樂會開始。

為配合音樂會活動，2019年元旦當天除了免費參觀，夜間6點至8點園區接駁車優惠價10元、8點後免費搭乘。此外，為鼓勵在地鄉親到南院一覽亞洲藝術文物風采，嘉義縣市居民下午3點後憑證至售票口取免費票入館參觀的優惠措施，將延長至明年12月31日。

(中時 )