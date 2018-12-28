輔導就業打造無毒環境 北檢檢察長親赴有機茶園

2018年12月28日 18:20 中時 張孝義

台北地檢署辦理『北檢輔導就業 打造無毒環境』活動，為了幫助毒癮患者戒毒，檢察長邢泰釗、檢察官林達等人，28日與台北市榮譽觀護人協進會、解癮戒毒協會成員，前往坪林區漁光村的有機茶園，與長期保護水庫水源的茶農產銷班合作，轉介毒癮患者前去茶園工作。

北檢表示，近年來致力於改良毒品緩起訴流程，並採取多元處遇的理念，將毒品個案轉介到松德醫院及中華民國解癮戒毒協會，近2年來追蹤上千名個案的結果，實證數據顯示有效降低緩起訴撤銷比率，能提升戒癮治療成效。

北檢指出，戒毒是一條艱辛與長期的路，但不能因為艱辛就不做，而且多元處遇與觀護專業化是正確的道路，所以北檢特別設立毒品專責觀護人，並且與中華民國解癮戒毒協會等民間機構合作，用更多元的方式來戒毒。

根據過去的輔導經驗，許多個案有暫時隔離毒品圈的實際需求，但是目前缺乏這樣的機制和資源，因此萌生了中途庇護之家與轉職輔導就業的概念。北檢透過台北市榮譽觀護人協進會及中華民國解癮戒毒協會的民間合作，搭配目前的社會勞動機制，特別選中長期在當地保護翡翠水庫水源的產銷班合作，轉介有需要的個案前往坪林茶園工作。

北檢強調，開啟了新的中途之家模式和庇護工場雛形，對於戒癮治療的改良是一項重要的實驗和里程碑，未來將會繼續拓展更多元的作法來幫助戒毒。

(中時 )