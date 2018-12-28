都更條例過關 花敬群感動 希望明年核定案倍增 營造產值年增千億

2018年12月28日 18:28 中時 張理國

立法院三讀通過《都更條例》修法，內政部次長花敬群大嘆「好不容易」，他真很感動。花敬群說，未來修法上路後，希望明年都更加危老重建通過案件數可上看400案，希望未來兩三年每年可增加營造產值上看千億。另外，花敬群也說，都更條例修正案「文林苑」案應不會再發生。

花敬群說，過去平均每年核定的都更案是44案，去年到了68案，今年到11月底有71案，這幾年都更核定案已陸續增加，希望明年透過都更條例實施，都更核定案可以倍增。

他表示，危老重建案一開始申請核定也很慢，到今年11月底136共有案申請，其中核定了72案，如果把今年都更加上危老重建加起來將近200案，顯示民間迫切需求存在，現在「路打通了」明年400案應該是可預期。

對於容積獎勵規定，花敬群說，有50%需要中央及地方核定，其中中央要核定的是30%，這部分原則上是比照危老重建的容獎機制，例如智慧建築多少、綠建築多少；而地方要核定的則是20%額度，內政部希望額度方面不需要審查協商確定，希望都是很明確的。

花敬群並說，未來條例上路後，大家粗估營造產值，單就今天核定案件都是近千億，希望未來兩三年都可以再增加千億產值為目標，這樣的機率應該是滿高的。

此外，花敬群也說，《都更條例》完成修法，「文林苑」的案件幾乎可確定不會再發生，若有爭議即舉行聽證，若明明可切割出去的，後續審議過程就會割除不納入都更範圍，「文林苑」案件應該不致於再發生。

(中時 )