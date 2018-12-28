台北市賽珍珠基金會評選今年10大新住民重大新聞

2018年12月28日 19:03 工商 曾麗芳

台北市賽珍珠基金會董事長尤英夫（左）今日致贈感謝狀給贊助商、大河美術。（圖／曾麗芳）

「2018十大新住民重大新聞徵選」活動，力邀各專業領域的專家學者參與。（圖／曾麗芳）

緬甸新泰城餐廳董事長王根本今日贊助活動所有泰式餐盒。（圖／曾麗芳）

新住民家庭早已成為台灣的一分子，但是，新住民的權益往往遭到漠視！長期扶助經濟弱勢新住民及其子女的「財團法人台北市賽珍珠基金會」，舉辦「2018十大新住民重大新聞徵選」活動，力邀各專業領域的專家學者，評選出今年以來、對新住民具影響力的前十大重要新聞，今日公布評選結果；在評選過程中發現到，新住民的新聞見報率日益提高，顯示台灣社會已開始重視與關心新住民的權益，也看到了新住民的需要被關懷的面向。

台北市賽珍珠基金會董事長尤英夫邀請國立勤益科大人文創意學院協辦，並禮聘人文創意學院長宋文沛、前台中市社會局長王秀燕、台中一中校長陳木柱、嘉義大學特教系教授陳政見，企業代表蔡俊崧，新住民代表何景榮助教，弘光社會服務中心張簡等各專業領域專家擔任評委；而社會學者與媒體傳播趙善意教授擔任總評。

今年賽珍珠基金會首度移師台中。活動執行、也是策展人賴慕芬表示，「這次的年度十大新住民新聞評選競爭非常的激烈，除了新住民的新聞較去年暴增了數倍之外，我們敦請的9位評審也是來自各領域，以不同的視角來評選，從分數的統計中我們可以看到要獲選第一名非常不容易；第40條新聞，有3個人給他第1名，還有一個給第3名，但其餘通通落選造成這新聞連前十都進不了，這就是我們堅持評選的公正性，成了遺珠之憾。」

本次「2018十大新住民新聞」總評趙善意表示，評選委員們共同尊崇的大方向，就是賽珍珠基金會的成立宗旨：「幫助世界地位被妥善照顧、救援的兒童，秉持慈悲胸懷，協助台灣新移民家庭．超越文化差異、建立美滿家庭，進而使其下一代得以健康快樂成長。」基於如此博愛的襟懷與理念，體貼新移民適應的步履維艱，心中自然形成一把尺，為入選的新聞斟酌評選，這實在不是一件簡單的任務，但9位委員經過仔細斟酌與權衡輕重，終於達成共識，推選出今年的十大新住民新聞。

新移民新聞逐漸在台灣海量新聞的資料庫中，卓然成長，今年的新聞量就比去年增加數倍，由量的增長，顯示新移民與台灣社會融入之深、影響之廣、唇齒之親．在新聞質的方面，更看到新移民家庭的生活權益與精神內化，與台灣原生社會緊緊相依。

從十大新住民新聞中，也隱然看到一個社會價值觀的質變與昇華，十條新聞中有四則，屬於政治力量對新住民權益的重視，無論是放寬限制、體貼服務、文化尊重，在在都展現新住民的實力與影響力。

另外，有四則新聞是新住民自我實踐的優異表現，奮發自立、爭取榮譽、實現理想；不過，十大新聞中，也有兩則令人蹙眉的新聞，藉此也能警醒台灣原生社會必須再多一點關懷、多一點體恤，「將心比心」是台灣社會有待持續自省的功課。

弘光科大通識學院助理教授張簡琳玲指出，以前偏重「管理」外配與外籍新勞工，防堵他們犯罪，而對於台灣之子的新住民的照護有限；近年來在醫療上開始特殊的門診對遺傳、環境差異或健康防疫問題，及因應文化差異、缺乏支持系統所衍生的身心壓力、精神問題而提供的輔導照護，甚至於新住民社工師，語言等列入小學必修課就業的培力和媒合，這些都是讓外配和新住民轉換成為正港台灣人的貼心和用心的做法。

(工商 )