苗栗市貓裏喵親子公園元旦假期開放體驗

2018年12月28日 18:29 中時 巫靜婷

鳥巢式親子盪鞦韆大受好評，民眾坐臥上頭，可觀賞藍天白雲。（巫靜婷攝）

利用縣議會後方大草坪設置的貓裏喵親子公園，以海洋探險趣為主題，公園廁所設計成海盜船造型吸睛。（巫靜婷攝）

共融蹺蹺板造型可愛，吸引小朋友目光。（巫靜婷攝）

貓裏喵親子公園將於4天元旦連續假期開放民眾體驗，預計明年1月4日正式啟用。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府向內政部營建署申請2700餘萬元，在縣議會後方大草坪興建「貓裏喵親子公園」，首期施作遊憩面積約0.53公頃，28日縣長徐耀昌等人視察完工後的各項設施，宣布4天元旦連續假期將開放民眾體驗，預計明年1月4日正式啟用。

園內設置高約9公尺的主地標大型磨石子8爪章魚溜滑梯、適合3歲左右幼兒玩樂的貝殼造型溜滑梯、2座親子盪鞦韆、攀爬鋼架、共融蹺蹺板、共融轉椅、兒童戲沙區、海盜船廁所、鯨魚洗腳池、地景座椅、立體彩繪等，並設有照明設備，日夜皆可入園。

水利處長楊明鐃指出，由於8爪章魚溜滑梯坡度較陡、速度較快，必須7歲以上兒童才能使用，不到7歲的兒童則須家長陪同使用以策安全，並禁止帶寵物進入，由於公園為開放式空間，將在每個滑梯出口設立告示牌，親子遊玩務必遵守遊戲規則、注意安全，縣府亦辦理公共安全險，保障遊客安全。

針對民眾認為公園廁所外門敞開，若遭瞬間強風吹襲大力關上，兒童不經意被夾擊，後果恐無法想像，楊明鐃表示，廁所外門平時屬關上狀態，28日因為人員進出頻繁才成敞開狀態，門板經安全設計，若遭強風吹襲不會立即關上，仍呼籲民眾使用時，要隨手關門。

徐耀昌表示，經網路投票命名的貓裏喵親子公園，是苗栗市最具特色的親子互動、孩童共融及無障礙遊樂環境，民眾體驗期間，水利處將派員了解各項設施需改進的地方，並立刻進行改善。

(中時 )