全台首間希爾頓逸林酒店今開幕「巧克力餅乾」吸睛

2018年12月28日 19:07 中時 徐力剛

「台北中山逸林酒店」今日正式開幕，搶攻中山商圈商機。（圖片提供／台北中山逸林酒店）

「La Salle森」大廳酒吧以特色調酒顛覆饕客味蕾。（圖片提供／台北中山逸林酒店）

「Alley麗」全日餐廳裝潢以銀杏為靈感發想，充滿時尚前衛風格。（圖片提供／台北中山逸林酒店）

希爾頓逸林酒店傳統「溫熱巧克力餅乾」圈粉無數。（圖片提供／台北中山逸林酒店）

希爾頓集團旗下品牌「希爾頓逸林」插旗台北中山區，耗時18個月籌備的「台北中山逸林酒店」今日正式開幕，也是希爾頓逸林在台首間飯店，採精品飯店模式營運，14樓建築配備106間客房，平均房價落在6000~7000元上下。

「台北中山逸林酒店」為酒店為九昱建設投資、希爾頓集團管理，坐落中山北路一段與七條通交叉口，鄰近中山捷運站，便利交通搭配周遭購物商圈，成為吸引旅人入住亮點。

說到全球希爾頓逸林酒店，那塊令旅人津津樂道的「溫熱巧克力餅乾/Warm DoubleTree Cookie」不可不知，當旅客入住時，櫃檯奉上熱騰騰巧克力餅乾，每塊餅乾包含20顆巧克力豆，並加入獨家秘方製作，成為飄香30餘年好滋味，每年送出超過100萬片餅乾，成為酒店另類標誌。

館內分為4種房型，包括逸林客房、林隅客房、林隅套房及天逸套房，客房坪數約10~18坪不等，房內「希爾頓逸林好夢常在睡眠體驗床品」深受旅客喜愛，搭配瑰珀翠系列備品，提供旅客絕佳入住體驗。室內風格以台灣傳統糕餅文化與自然生態為靈感設計，巧妙結合天然樟樹與木質色調妝點，舒適宜人。

「La Salle森」大廳酒吧名稱取自法文精緻小巧空間之意，現場提供各式調酒與輕食，好友來此小酌度過美好時光。酒店2F「Alley麗」全日餐廳目前供應早餐，分為用餐及包廂2大區域，68平方公尺寬敞包廂適合商務旅客會議使用，配備完善視聽設備，每間作多容納45人;餐廳以銀杏為主視覺設計，屏風與牆面藝術品皆選用銀杏圖案，搭配捷克水晶玻璃LASVIT訂製銀杏葉水晶玻璃燈裝飾，視覺感十足。

(中時 )