雪霸處推新漫畫 籲山友守「登山十記」

2018年12月28日 18:28 中時 巫靜婷

雪霸國家公園管理處28日推出「登山十記」漫畫，以生動活潑的方式呼籲山友們要牢記登山安全守則。（巫靜婷翻攝）

有別於過往生硬的管理規定，雪霸國家公園管理處28日發表畫風生動活潑，融入登山守則的簡約漫畫「登山十記」，讓山友清楚了解登山安全的基礎，原自登山前的風險評估與山友自律，因應連續假期將至，呼籲登山者牢記「登頂僅是一半，回到登山口才是目標」的口訣。

雪霸處表示，參考日本「長野縣山岳遭難防止對策協會」的登山十訓，改編而成的漫畫版「登山十記」，不僅是在雪霸園區從事登山活動必需要牢記的守則，亦適用於其他高山區域或野外環境，無論是3000公尺以上的崇山峻嶺、充滿野性的中級山、平易近人的郊山或清涼冷冽的溪谷溯溪皆適用。

登山十記包含，事前務必規畫完整登山計畫書、依照體能狀況選擇合適路線、對登山風險做好預備心態、事先鍛鍊體能負重且齊備裝備技術、事前評估天氣狀況並預作萬全準備、抱持良好登山態度及體貼山屋禮儀、出現高山症徵兆盡速下降高度、上下山路程謹慎小心確保安全、雪季登山與危險路段穿戴岩盔、自負登山安全建議購買登山保險。

雪霸處呼籲，正確的登山觀念才是尊重山與生命的表現，登山不容易，希望每位來雪霸登山的山友，接能事前將「登山十記」反覆閱讀，並牢記在心將它帶上山，做好登山前的風險評估，並為自己的登山行為負起最終的責任。

(中時 )