雪霸處推新漫畫 籲山友守「登山十記」

雪霸國家公園管理處28日推出「登山十記」漫畫，以生動活潑的方式呼籲山友們要牢記登山安全守則。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中時
巫靜婷
雪霸國家公園管理處28日推出「登山十記」漫畫，以生動活潑的方式呼籲山友們要牢記登山安全守則。（巫靜婷翻攝）

有別於過往生硬的管理規定，雪霸國家公園管理處28日發表畫風生動活潑，融入登山守則的簡約漫畫「登山十記」，讓山友清楚了解登山安全的基礎，原自登山前的風險評估與山友自律，因應連續假期將至，呼籲登山者牢記「登頂僅是一半，回到登山口才是目標」的口訣。

雪霸處表示，參考日本「長野縣山岳遭難防止對策協會」的登山十訓，改編而成的漫畫版「登山十記」，不僅是在雪霸園區從事登山活動必需要牢記的守則，亦適用於其他高山區域或野外環境，無論是3000公尺以上的崇山峻嶺、充滿野性的中級山、平易近人的郊山或清涼冷冽的溪谷溯溪皆適用。

登山十記包含，事前務必規畫完整登山計畫書、依照體能狀況選擇合適路線、對登山風險做好預備心態、事先鍛鍊體能負重且齊備裝備技術、事前評估天氣狀況並預作萬全準備、抱持良好登山態度及體貼山屋禮儀、出現高山症徵兆盡速下降高度、上下山路程謹慎小心確保安全、雪季登山與危險路段穿戴岩盔、自負登山安全建議購買登山保險。

雪霸處呼籲，正確的登山觀念才是尊重山與生命的表現，登山不容易，希望每位來雪霸登山的山友，接能事前將「登山十記」反覆閱讀，並牢記在心將它帶上山，做好登山前的風險評估，並為自己的登山行為負起最終的責任。

(中時 )

苗栗市貓裏喵親子公園元旦假期開… 還我母語運動30年 紀念特展喚客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。