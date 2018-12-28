李千那慘被李英宏、腸胃炎折騰

李千那和李英宏在MV中飾演歡喜冤家。(樂是達提供)

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李千那和李英宏在MV中飾演歡喜冤家。(樂是達提供)

李千那台語專輯《查某囡仔》發片不到一周，新輯立刻橫掃各大數位榜單，她的新歌〈愛的太超過〉，請到金馬獎「原創電影歌曲」得主李英宏對唱、擔綱MV男主角。不過李英宏追求音樂品質的挑剔，讓她直呼有被折騰到，「加上休息時間少，英宏要求又高，當時還被要求重錄第二次，壓力滿大的。」但她不服輸的個性反倒燃起鬥志，認為要求愈高，愈是要唱好，這也讓一旁的李英宏笑說：「那剛好有MATCH!」

兩人在〈愛的太超過〉MV中扮演一對歡喜冤家，為了呈現復古的80年代，李千那顛覆以往造型，頂著爆炸頭，穿著又短又辣的銀色亮片裙登場，光是這顆爆炸頭，就要耗時3小時才大功告成；而李英宏也梳著油頭、穿著Oversize西裝，僅穿一件內搭亮片領巾上場，讓他自嘲是穿著「肚兜」上陣。

不過李千那演出當天因吃壞東西而上吐下瀉，但仍強忍身體不適，敬業的完成工作，「我原本有開縮時攝影，很期待要跟大家分享我頭髮弄了3個多小時很漂亮的成果，但因為來來回回嘔吐的關係，大約有一半的時間不在位子上。」她哀怨透露拍攝地點在她最喜歡的麻辣鍋店，但她只能吃清淡的食物。

而李英宏也將擔任李千那明年1月24日新歌演唱會嘉賓，兩人屆時將首次公開合體對唱〈愛的太超過〉，門票已於寬宏及全台萊爾富、OK便利超商開賣。

(中時 )

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