還我母語運動30年 紀念特展喚客語意識

2018年12月28日 19:03 中時 巫靜婷

28日開展記者會中，入圍2017年金曲獎最佳客語歌手的曾仲偉，帶領卓蘭國小合唱團用海陸腔合唱1首「禾呈記趣」。（巫靜婷攝）

展區入口設有國父銅像領頭的行動書車，放置各年齡層閱讀的客語書籍、兒童繪本，及其他族群的母語教材，提供親子互動拍照。（巫靜婷攝）

律師陳石山，同時也是客家雜誌發行人，不只催生多項客家政策，亦致力將自身經驗傳承給新血，盼點亮更多客家子弟內心熾熱的火種。（巫靜婷攝）

透過電台情境的互動裝置，民眾可錄製聲音及影像，與展覽內容相互輝映，共同為母語推動貢獻心力。（巫靜婷攝）

為紀念1988年12月28日「還我母語運動」30周年，客委會客發中心28日起於苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館舉辦「惜，阿姆話！」紀念特展，以客家話為溝通訊息及圖像，期望民眾記取前人為爭取族群母語話語權的付出，展期到明年6月30日，要將母語向下紮根，永傳不滅。

主展場分為「噤聲、發聲、留聲、牽聲」4階段復興客語推動歷程，從日治至解嚴前2次的「國語運動」，造成台灣各族群的母語式微，到至今展現從事母語教育、研究與推廣的面貌，期望民眾記取前人爭取母語話語權的初心，並以「母語傳承、人人有責」自許，向下紮根帶著子女一起說母語，豐富多元文化。

展區除呈現當代情境外，亦展示關鍵歷史文件，另規畫以電台為情境的互動裝置，錄製民眾的聲音及影像，參觀者可利用QR-Cord將個人擔任DJ的影像帶走，檔案亦可留存中心成為客家文化資產。

身兼客家雜誌發行人的律師陳石山表示，比起30年前，現今客語普及率低，雖有學校推動客語，但成效不大，真正要傳承與搶救客語，還是必須回歸家庭、社會、大環境，僅靠政府推動效果不大，且花費很兇。

客委會主委李永得表示，客家文學影響台灣文壇至深，現代客家人除應珍惜得來不易的母語發聲權，更建立「貢獻」的文化觀，將傳承語言、推廣文化視為己任外，客委會目前努力將客家經典著作翻譯成不同語言，期望有天客家文學得到諾貝爾獎，受世人肯定。

客發中心主任何金樑表示，有別以往的靜態策展，展覽收錄了千人客話音檔，於展期中在入口處輪播，透過動態表演藝術與展覽內容相互輝映，希望能與所有參觀者能展開更多對話，並共同為母語推動貢獻心力。

(中時 )