孫安佐曝光個人團隊 朝網紅邁進放話「歡迎提問」

孫安佐最近積極經營當YouTuber。（圖／翻攝自sun_edward_64 IG；翻攝自Sun Edward Youtube）

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中時電子報
孫安佐分享個人工作團隊。（圖／翻攝自sun_edward_64 IG）
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準備拍Q&A 歡迎提問 #工作團隊

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藝人狄鶯、孫鵬18歲兒子孫安佐先前因揚言恐攻案在美被關，返台後孫安佐開始積極經營YouTube頻道，不只大秀健壯肌肉，還親切、逗趣回應問題，使孫安佐在網友眼中好感度直升，今(28日)他在IG分享自己的3人工作團隊，預告接下來要拍一支「Q&A」的影片，歡迎網友提問，來者不拒。

孫安佐回台後先是上傳了一支在健身房鍛鍊的影片，讓不少網友驚訝於他的健身成果，成為新聞焦點人物的他，還大方在網頁下方回答網友提問，26日他再上傳一隻名為「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」影片，可見他和同學Ian一同入鏡，之後赴一家小吃店狂嗑大腸麵線，朋友問他：「和聯邦監獄食物比，哪個好吃？」孫安佐先是愣了一下，之後打趣回應：「當然是大腸麵線比較好吃，你在問什麼白癡問題」。

今孫安佐在IG分享個人團隊工作中的照片，寫下：「準備拍Q&A，歡迎提問，#工作團隊」，並TAG了每個人的帳號，網友也湧入說：「安佐喜歡怎麼樣類型的女生？」、「認真想知道聯邦監獄裡的情形」、「是要當職業youtuber還是拍好玩的」、「有交過幾個女朋友？」。

(中時電子報)

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