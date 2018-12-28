何如芸事隔16年再演八點檔 12歲兒問：妳演漫威電影嗎？

2018年12月28日 18:42 中時 林淑娟

陳冠霖《炮仔聲》夾在大媽丁寧與二媽何如芸之間。（三立）

何如芸復出演八點檔《炮仔聲》。（三立）

「美侖飯店」少奶奶何如芸婚後息影多年，事隔16年重返八點檔戰線，在三立新戲《炮仔聲》飾演黃建群的二老婆，與丁寧共事一夫。這次願意重回八點戰場，她笑說，除了80多歲的媽媽想再看到她演出，也想讓已分別12歲、8歲的兒子了解媽媽的工作，原本兒子都不知道媽媽以前是演員，最近她復出演戲，兒子還天真問說：「妳是去演漫威電影嗎？」

她說，上次演八點檔已經是16年前的《負君千行淚》，演完就結婚了，這次接到邀約，早已忘記演八點檔這麼操，所以就一口答應。劇中與「大老婆」丁寧經常上演針鋒相對的「宮鬥」戲碼，她自我解嘲：「我一向不會演正常的角色，就算本來正常，後來也會變得不正常，幸好兩個兒子都聽不懂台語，也不會看八點檔。下次媽媽演正常角色就會讓他們看」。

她接拍前剛好因飲食控制加上健身，一個月就瘦了7公斤，168公分的她，從將近60公斤瘦到現在剩51.5。不過日前與曾莞婷一起拍練瑜伽的戲時，還是被對方的「腰瘦」嚇到，不斷盯著曾的腰問：「妳有在吃飯嗎？」

何如芸與丁寧兩位媽媽演員除了拍戲外還要兼顧家庭與小孩，私下是有聊不完媽媽經趣事，剛拿下金馬獎女配角獎的丁寧說，這次出來演戲佔的時間長，她瀟灑地說：「要讓孩子適應我不在家。」所以都會有不同的漂亮姊姊接他們下課。

飾演大房丁寧兒子的陳冠霖透露兒子前一天不小心看到他和李燕的床戲，兒子立馬說：「哎呦！是這個啊，那你們看好了！」陳冠霖透露曾跟老婆「親密」時被兒子撞見，兒子問「你們在幹嘛」，後來他和老婆私下都各自好好「教育」兒子一番，告訴他「男生女生互相喜歡時，會有這行為，所以才會有你」。

丁寧也說常會「機會教育」8歲的女兒，例如某天她在車上故意突然偷摸女兒胸部，女兒受到驚嚇後說想哭，她認真地告訴女兒，如果遇到這樣的狀況，哭是沒有用的，打對方也沒用，最好的方式就是尖叫、大叫吸引旁人注意，然後往有人的地方跑。

何如芸說，她兒子學校其實小學就已經會教性教育，她自己也會提醒兒子「不可以欺負女生、也不可以亂碰女生」。

(中時 )