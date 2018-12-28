酒後暴力持棍棒糾眾滋事打起來 是假的！

台中市警局第四分局舉行快打部隊模擬演練，由5名替代役男飾演酒後暴力持棍棒糾眾滋事。（黃國峰翻攝）

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台中市警局第四分局舉行快打部隊模擬演練，警方接獲民眾通報打架事件後，立即啟動快速反應打擊部隊。（黃國峰翻攝）
台中市警局第四分局舉行快打部隊模擬演練，快速反應打擊部隊，迅速逮補滋事民眾。（黃國峰翻攝）

哎呦！打架了，民眾日前發現一家KTV裡，民眾打群架，警方快打部隊出動迅速逮補暴力犯，過程驚心動魄，讓民眾驚呼連連！

不過經仔細了解，原來是台中市警局第四分局，因跨年、元旦4天年假將至，為免青少年聚集而發生暴力鬥毆滋事案件，出動5名替代役男及20名員警模擬演出，展現警方強勢執法、貫徹公權力的決心。

行政組長李銘洪指出，這次第四分局「快速反應打擊部隊」演練於闔家歡KTV實施，由5名替代役男飾演酒後暴力持棍棒糾眾滋事，路過民眾皆以為發生暴力事件。

過程中，當民眾發現有聚集喧鬧或滋事打架時，由轄區所通報警四分局勤務指揮中心，並立即啟動快速反應打擊部隊機制，在20名優勢警力迅速到場壓制下，5名酒後暴力滋事分子立即被逮捕帶離，過程緊張逼真， 整個演練過程歷時十分鐘圓滿達成。

第四分局長林逢泉強調，警方啟動快速打擊反應部隊演練主要目的在於防患未然、未雨綢繆，在發生突發狀況時，員警得以熟悉快打部隊啟動流程，迅速到場壓制、妥善處理暴力事件，並讓民眾了解警方強勢執法、貫徹公權力的決心，期能以此贏得民眾信賴，警民共同配合防範犯罪、打擊不法，提供南屯區居民能有個安全與安心的生活環境。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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