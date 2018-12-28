福建省政府12月31日結束業務 從此走入歷史

2018年12月28日 18:59 中時 李金生

1949年8月隨國軍遷駐金門的福建省政府，將於今年12月31日走入歷史；機關名銜雖仍繼續存在，但實際不再運作。（李金生攝）

1949年8月隨國軍遷駐金門的福建省政府因應「去任務化」及明年起不再編列預算，將於今年12月31日終止辦理業務，現有人員全數移撥至其他機關，正式宣告劃下句點。

省府表示，由於省府是憲政機關，非修憲不得廢除，因此名銜仍續存在，但實際不再運作；原由省府兼辦的金馬聯合服務中心業務，明年元旦起則交回行政院主辦。

省府原有職工共22人，從今年6月起開始陸續辦理優退，或移撥至中央其他駐金單位，年底則有人事主任翁正義等8人移撥至金門縣政府，最後僅餘秘書長翁明志等6人移撥至行政院，但轉派至金馬聯合服務中心繼續辦公。

省府指出，由於人員大幅離退，服務中心的任務編組也將適度調整。新編組由政務委員張景森兼任中心主任、翁明志擔任執行長，下轄編制為2組，組長分由林振查及陳朝金擔任，辦理金馬地區推動前瞻基礎建設計畫及重大建設計畫相關業務，另有關內政、外交、國防、兩岸、法務及僑務、經濟、交通等相關業務之協調、宣導說明會或座談會，以及辦理金馬首長聯繫會報等事項。將來如因業務增加另有人力需求，將比照台灣其他服務中心徵調中央各部會派員進駐支援。

福建省政府1949年8月隨國軍遷駐金門，推行地方政務，並督導所屬金門和莆田、連江、羅源、長樂等縣實際轄區推行縣政，並將莆田縣屬烏坵暫歸金門縣管轄，羅源縣所屬東引島、西引島及長樂縣所屬東莒、西莒等島劃歸連江縣管轄。

1956年7月中央為適應戰時需要，統一戰地軍政指揮，實施金門、馬祖地區「戰地政務實驗辦法」，省府奉令移駐台北新店，負責研究有關收復福建地區之重建計畫方案及對大陸福建地區廣播、閩僑聯繫、人才儲備與不屬戰地政務之一般省政工作。

1992年11月7日金馬地區戰地政務終止，實施地方自治，金門、連江縣回歸民主憲政，省府於1996年1月15日再從台北新店遷回金門辦公。

省府表示，此次「去任務化」及「零預算」，為省府另一重大變革，實質已走入歷史。上周秘書長翁明志召開省府最後一次工作會報，即將移撥金門縣政府及其他機關的員工感傷話別，大家並在省府大樓前，留下珍貴的歷史性合照。

(中時 )