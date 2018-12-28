中職》「獅王神轎」現身30週年特展 「標哥」浮現滿滿回憶

2018年12月28日 18:43 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

中職30週年特展，統一獅的精神領袖「獅王神轎」也在展場坐鎮，這座色彩斑斕的神轎曾在球場中見證無數球員的汗水與淚水，曾被球迷的歡呼圍繞，也曾陪伴過球迷的失落，獅王「萊恩」腳邊的熊、鯨、象、牛、猿，已有不少已走入歷史，當時獅隊啦啦隊長「標哥」何信標看著「獅王神轎」，不少酸甜苦辣回憶都湧上心頭。

回憶起「獅王神轎」的起源，「標哥」看著獅王神轎，帶著笑容說道：「之前啦啦隊比完賽就會討論，要怎麼帶動球迷的氣氛，剛好台南廟宇多，當時統一獅剛出吉祥物，我們就拿一隻來。」

獅王「萊恩」的腳邊代表各隊吉祥物的動物。（鍾亞芳攝）

有了「獅王神轎」的想法後，大家運用手邊的能運用的工具與材料，一點一點親手做出「獅王神轎」，除了統一獅吉祥物，獅王的腳邊還有「左護法」一頭牛與「右護法」黃色大象，左右護法之間還有一頭熊，獅王左手緊緊握住一支猴子，右手拿著一把箭，插在一隻鯨魚身上。

談到這些象徵其他球隊的吉祥物，標哥笑道：「以前兄弟象（中信兄弟前身）跟統一獅是死對頭，最先有這隻大象，再來是牛（興農牛），中信鯨是後來，後來再加上熊（La New熊），最後才有這個Lamigo（桃猿）。」

「獅王神轎」完成之後，只有在關鍵大賽才會出現在球場，不過一開始「獅王神轎」的戰績並不好，曾有人認為「獅王神轎」並不是一個好主意，標哥透露，當時一度很灰心，「人就是這樣，成功的時候做什麼都是對的，失敗時做什麼都是錯的。」。

不過後來「獅王神轎」與統一一同見證三連霸的輝煌成績，「獅王神轎」也越來越受球迷歡迎，「之前我們還曾經舉辦過『獅王神轎』大賽，球迷自己製作神轎來球場，我還記得當時是在澄清湖球場。」看著與自己一起在獅隊經歷不少風雨的「獅王神轎」，「標哥」的眼神有滿滿的回憶、也有滿滿的成就感。

(中時電子報)