極端氣候發威？南韓首爾酷寒 澳洲爆熱

2018年12月28日 19:00 中時 諶悠文

南韓氣象廳28日表示，最強寒流來襲，中部地區和南部地區已發布低溫預警，首爾體感溫度攝氏零下19.3度。在南半球，正值夏天的澳洲則出現極端熱浪，當地民眾將在酷熱中跨年。

首爾清晨5時氣溫降至零下13.7度，仁川為12.4度，水原為零下12.6度，江原道春川市氣溫為零下14.7攝氏度。全國各地白天最高氣溫為3度至零下6度。受風寒效應影響，首爾地區體感溫度達零下19.3度、仁川降至零下19.6度、水原為零下16.6攝氏度、春川市為零下18.3攝氏度、大田、大邱、釜山、蔚山等地區的體感溫度均低於零下10度。

受到大陸北方高氣壓南下影響，全國大部分地區天氣晴朗，全羅南道和濟州道或有降雪。除了全羅南道部分地區之外，全國大部分地區發出乾燥預警，氣象部門提醒民眾注意防範火災。

位於南半球的澳洲自耶誕節過後就遭受熱浪襲手，多地連續數天出現超過攝氏40度的高溫。除新南威爾斯省，維多利亞省、南澳省及西澳省已成重災區，西北部皮爾巴拉地區更出現攝氏49.1度的高溫。澳洲首都坎培拉29日將出現12月的最高溫攝氏39度。

氣象局已向受影響地區發出火災警告，指高溫將持續至下周。維省、南澳省、西澳省多個地區，已在27日頒布禁火令。有氣象學家相信聖嬰現象正在太平洋上空形成。

澳洲通常到1月才會進入炎夏，這次熱浪提早來襲，有民眾擔心是極端氣候先兆。

(中時 )