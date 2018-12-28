清倉換現金 寢具辦廠拍、Outlet辦家電福利品特賣

2018年12月28日 19:07 中時 馮惠宜

奧斯汀寢具29日起將一連9天在廠區舉辦「寢飾驚賣會」，號稱萬件商品一件不留要以超低破盤價出清。（馮惠宜翻攝）

歲末年終清庫存換現金，奧斯汀寢具將一連9天舉辦「寢飾驚賣會」，而日曜天地Outlet則是「3C家電福利品特賣會」匯集十大家電品牌上萬件家電、生活用品以2.8折起的特惠價出清。

已連續20年在歲末舉辦廠拍的奧斯汀寢具29日起將一連9天在廠區舉辦「寢飾驚賣會」，今年為吸引新世代，還特別拍攝微電影宣傳，且強調萬件商品一件不留要以超低破盤價出清，天天有1元銅板價商品，現場還有獨家史努比系列商品滿額送好禮，消費滿兩千元還可參加「曼谷7日來回機票獎」；而因應現代人追求健康的趨勢也有多款奈米銀陶磁被商品優惠出清。

日曜天地Outlet於12月28至1月20日舉辦「3C家電福利品特賣會」，包含Tokuyo、象印、PHILIPS、聲寶、雙人牌、虎牌等十大品牌，匯集上萬件家電、寢具、廚房用品以最低2.8折起的價格要全面出清。

且因應連假來臨，日曜天地Outlet29日也將舉辦「Outlet擲骰大賽」，當天擲出最多指定骰子面，前五名者即可免費將32型LED電視、微電腦智能烤箱等大獎帶回家！1月5日則有「家電一元競標會」多款超人氣萬元家電，一元起標，得標後立即帶回家！

(中時 )