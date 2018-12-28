子閎MAN抱鍾瑶浪漫轉圈 她卻噁心想吐

2018年12月28日 18:49 中時 林淑娟

林子閎劇中與鍾瑶開始進入曖昧。（東森）

臧芮軒跟張書偉的家暴戲碼全都來真的。（東森）

鍾瑶跟林子閎在台視、東森《艾蜜麗的五件事》劇中相識多年後終於步入曖昧階段，最新一集中兩人相約在聖誕樹前，林子閎抱起鍾瑶浪漫轉圈，畫面非常甜蜜。但鍾瑶卻透露她這場戲拍得超級崩潰，原來她屬易暈體質，像咖啡杯那類旋轉的遊樂設施都玩不得。

鍾瑶苦笑說：「其實我非常怕轉圈圈超級怕暈，拍攝時來回拍都不記得轉了多少圈，我還尖叫希望他可以趕快停下來。但又為表現很開心幸福的樣子，所以不能尖叫要很開心的笑，最後只能拍三圈就休息一下。」

林子閎也是到拍攝現場才知道鍾瑶怕暈的事，在拍轉圈時超級賣力只求能趕緊拍完，只要一喊卡就緊張地立刻扶好對方後自己才站定。但導演要求要快速轉圈十幾回，最後轉到兩人的頭互撞，讓他們哭笑不得，一喊卡就哀號到不行。林子閎笑說：「還好鍾瑶不重，所以抱她轉圈不太累。但因為真的轉了太多次，到後來連我都蠻暈的，最後放她下來的時候連我都差點暈吐接不上戲。」

兩人劇中還揪人到海邊淨灘，私下也熱愛環保的鍾瑶拍這場戲時超級開心。因為她自己的粉絲也因此自發性的去參加淨灘活動，讓她非常感動。拍攝當天劇組選了一個滿佈垃圾的海岸，甚至有一隻斷頭的海龜躺在垃圾中，讓鍾瑶跟林子閎看了都相當心疼。平常也積極參與環保和公益活動的兩人也感性呼籲，希望大家都能更愛護自己的家園與海洋。

和鍾瑶與林子閎劇中同為高中同學的臧芮軒，是嫁入豪門的知名主播，表面看似風光的她卻飽受家暴之苦。劇中她還被客串惡夫的張書偉又是抓頭飆罵、又是被狠推撞牆，為這場戲吃足了苦頭。臧芮軒說：「為表現出家暴的真實感和震撼感，我跟書偉哥所有的情緒跟動作都來真的，我當下的眼淚跟害怕完全不用演。雖然書偉哥也很小心的拿捏力道，但拍完後我們兩人身上都瘀青掛彩。而且我到下戲後才發現自己還在發抖，覺得自己真的有受到家暴的感覺。」

(中時 )