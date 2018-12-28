「1年帶你住帝寶」害年輕保全投上吊輕生 直銷女詐欺判刑1年

2018年12月28日 18:55 中時 許哲瑗

18歲張姓少女2017年在臉書貼出現金、名車等生活照炫富，宣稱「1年內帶你入住帝寶」、「入主賓士C300」，22歲李姓保全誤信並抵押房產向地下錢莊借錢投資，最後被每月18萬元高利貸壓垮並上吊輕生，新北地院今依詐欺罪將張女判刑1年，沒收犯罪所得250萬。

另外，經營地下錢莊業者顏國峯也依重利、偽造文書等罪判刑7月，沒收所收到的利息20萬元。

判決指出，去年1月6日起，張女在臉書PO出各種現金、名車炫富照，宣稱「第一周保證6萬」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、一年內帶你入住帝寶」等，塑造奢華假象，佯稱有方法可以輕鬆賺取高額報酬，誘騙投資者加入。

22歲李姓保全信以為真，卻苦於月薪僅有2萬多，手頭資金不足，張女見他年輕好上鉤，便介紹他給經營地下錢莊的顏男認識，兩人慫恿他用父親留下的房地產抵押借款，並簽下550萬元本票貸款到250萬元，每月需負擔高達8%利息。

李男將250萬元通通交給張女代為投資，原以為可以賺取豐厚利潤，卻被張女通通併吞，最後李男不只拿不回投資獲利，還被每月高達18萬元的利息壓垮，去年11月初，李男在家上吊輕生，檢警相驗時調查李男文件、手機簡訊等，查覺不對勁遂展開追查。

檢方偵辦時，李母曾提出民事訴訟，請求撤銷暴利行為，顏男眼見李男死無對證，竟拿出偽造的不動產房屋買賣契約，謊稱已支付700萬元給李男，遭檢方多次傳喚也不理不睬，直到今年2月才被拘提到案。

張女、顏男審理時坦承犯行，合議庭認為張女不以正當方式獲取所需，致被害人不堪壓力輕生，造成被害人家屬無法彌補傷痛，顏男也不思以正道取財，今依詐欺取財罪判張女1年，沒收不法所得250萬元；依重利、偽造文書罪判顏男7月，沒收不法所得20萬元。

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(中時 )