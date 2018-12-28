美國檢討防衛費分擔原則 明年以新標準與韓日協商

南韓特種部隊與駐韓美軍特種部隊聯合舉行跳傘訓練。（圖取自南韓國防部）

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中時

據南韓國際廣播電台28日報導，美國川普政府將全面重新研討，如何與美軍駐在國分擔防衛費的有關原則。美國突然向南韓提議將下次防衛費分擔協定的有效期定為1年，也是出自這個原因。美國擬定新的防衛費分擔原則後，將以新標準與南韓、日本和北約等有關國家進行協商。

報導引據消息靈通人士指出，本月11日至13日，美國在首爾舉行的第10次美韓《防衛費分擔特別協定》會議中，提議將協定有效期定為1年（2019年1年）。協定有效期和分擔額是美韓協商的主要爭論點，目前協定的有效期為5年，美國提議將協定有效期定為1年出乎韓方的意料。顯然，美方意在首先提高明年的份額後，再對南韓的分擔金增額施壓。

有分析認為，美國此舉旨在重新研討，如何與南韓、日本和北約等國家簽署新的防衛費分擔協定，未來將儘量加大美軍駐在國的分攤費用，朝著確保美國利益最大化的方向修訂協定。

美韓簽署第10次《防衛費分擔特別協定》的協商面臨困難，美國要求南韓上調50％的防衛費分擔額。按照目前實行的第9次《防衛費分擔特別協定》，今年韓方分擔額為9602億韓元（約新台幣262億元），約占整體防衛費的一半。

另據《朝鮮日報》報導，川普連續三天提及與同盟國的防衛費分擔問題。24日，他發推文說：「我們實際上為全世界很多富有國家的軍隊支付補貼，但這些國家在貿易中徹底利用了美國和美國的納稅人。」25日，川普說：「我們能當世界警察，但其他國家也應該幫助我們。」26日，他進一步表示：「美國不能繼續當世界警察。我們並非世界的冤大頭（suckers）。」使用了直言不諱的措辭，正面提出防衛費問題。

川普26日在訪問伊拉克阿塞德空軍基地時說了上述話，就與同盟國分擔防衛費一事，他表示：「他們（其他國家）應該分擔，卻沒有這麼做。所有負擔由美國承擔的狀況是不恰當的。」

美國目前正在進行防衛費分擔金協商的對象國是南韓，但在圍繞分擔金總額等陷入膠著狀態。美韓間下次的會議日程尚未確定。有觀察認為，川普的發言是針對南韓，根據情況甚至可能打出縮減駐韓美軍的牌。

南韓政府相關人士說：「美國的防衛費負擔要求是過分的，在目前的狀況下，我們不能答應談判。」外交消息人士稱：「川普接連的施壓性發言，讓防衛費談判變得難以預測。」

(中時 )

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