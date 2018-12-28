台大校長3起訴願案 行政院定調「訴願不受理」

台大校長3起訴願案 行政院決定「訴願不受理」 (圖／本報資料照)

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旺報

台大校長遴選爭議日前在延燒之際，台大校方、台大校長管中閔及台大學生皆提訴願，教育部今(28)日傍晚表示，已收到行政院訴願決定書，行政院對三件訴願案均作成「訴願不受理」決定。

教育部表示，台大、管中閔教授及台大學生，日前分別對教育部本（107）年5月4日請臺大進行遴選程序瑕疵補正的公文提起訴願，本（28）日已收到行政院訴願決定書，行政院對三件訴願案均作成「訴願不受理」決定。

教育部表示，行政院在訴願決定書特別指出，教育部5月4日函請台大補正遴選程序瑕疵，是教育部作成行政處分前之程序處置，目的是為了確保將來新任校長當選人的合法性、正當性及任期中的穩定性，因此該函並非行政處分。

教育部強調，教育部在5月4日的行文，非屬行政處分，台大、管中閔教授及台大學生對之提起訴願，依法未合，所以行政院訴願會決定不受理。

教育部強調，此次台大校長遴選過程，由於相關資訊未充分揭露，造成利益迴避事宜，未能在遴選過程適度討論，而遭到質疑遴選結果的公正性，台大及遴委會確實應深切檢討反省。

教育部指出，而教育部在衡量遴選瑕疵特性、校務發展公益等情，對大學自主給予最高尊重下作成「勉予聘任」決定同時，也督促台大對遴選過程爭議澈底檢討，並透過校長遴選制度整體檢視與調整，杜絕類似紛爭，以符合當前高教競爭發展的需要。

(旺報 )

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