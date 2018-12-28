最強新人！黃子佼專輯賣到缺貨、月接15場尾牙

黃子佼近日勤跑活動宣傳新專輯。（大鵬經紀提供提供）

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黃子佼近日勤跑活動宣傳新專輯。（大鵬經紀提供提供）
黃子佼近日勤跑活動宣傳新專輯。（大鵬經紀提供提供）

黃子佼（佼佼）出道30年的首張專輯《Live&Life》，發行短短三天，3000張實體專輯賣到缺貨，除了好人緣，其實要歸功他做任何事都非常認真！佼佼27日發片後展開一個月宣傳期，不僅一天連趕6個通告、結束後回公司簽數百張CD，且光是一月份目前已接15場尾牙，堪稱最強新人！不僅如此，佼佼還體驗新人上通告玩遊戲、被處罰，苦笑說：「以前我主持都是去處罰其他歌手，這一切都是報應。」

佼佼近日以新人身分接受各節目訪問，包括飛碟電台為了給他驚喜，特別錄下女友孟耿如說喜歡他新專輯中3首歌的音檔，「然後要我現場猜題，還好我都答對了」；此外，他今以來賓身分上自己的網路節目《佼心食堂》，不僅恩師張小燕CALL IN進節目打氣，好友蔡燦也現身力挺，讓他感受良多。

除了勤跑宣傳，佼佼明晚將擔任五月天台中演唱會的暖場嘉賓，他坦言最近心情像在趕進度，「十二月初開始走一些演唱宣傳，從幾百個人的校園到幾千人的尾牙活動，直到上周的萬人耶誕晚會，現在又要在五月天演唱會挑戰戶外的台中洲際棒球場，感覺人生好像兩倍速播歌，一個月大大小小的場子都跑玩了，覺得人生很有趣」。

(中時 )

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