磐興有愛！「發願成才」傳授偏鄉孩子一技之長

2018年12月28日 19:20 中時 盧金足

磐興建設總經理游金洲透過技職教育及保證就業的「給釣竿」作法，幫助弱勢孩子走上一個充滿希望的方向，也可以解決建築業傳承斷層的問題。（盧金足攝）

冠昀企業董事長柯錥錤（左）、聯鎰水電老闆楊樂祈，傳承泥作與水電技術，提供工作機會，激勵偏鄉孩子勇敢面對環境，只要願意跨越，就能改變命運。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會幫助偏鄉學童營養午餐和課輔，還與建築業、水電和營造業，展開「發願成才」志業，磐興建設總經理游金洲提供工地，冠昀企業董事長柯錥錤到校教泥作、聯鎰水電老闆楊樂祈帶水電實習生，以百萬的特斯拉電動車載上工，下午三點半再載回宿舍，晚上去讀高中夜校，鼓勵工半讀的孩子，打拚學努力做，以後有機會像他一樣當老闆。

「學生畢業後擁有一技之長，投入建築工地工作，一個月賺五萬多，很快就存了人生第一桶金！」游金洲表示，建築界老師傅紛紛投入匠人試探行列，在彰化大城及二林地區成立塗裝及水電的匠人試探班，期盼能像泥作班一樣，培育更多人才，學生也爭氣，吃苦耐勞獲業界認可。

這老闆太佛心！天天開百萬特斯拉電動車載水電實習生上下班，從水電學徒出身的大老闆楊樂祈，開著電動名車接送水電實習生上下班，還提供宿舍，同業都笑稱「比自己的小孩還疼」，他說，這些孩子比同齡還早工作，常激勵他們勇敢面對生活環境，只要願意跨越，就能改變自己的命運。

游金洲投入台灣行動菩薩助學協會，出錢出力，下鄉訪視關懷偏鄉學校，發現弱勢的孩子若走傳統升學路線，較難與都市學生競爭，於是他找來技術及人品兼備的老師傅，利用寒暑假及學校課餘時間，率隊到偏鄉國中開課教授泥作技藝。

學得一身好工夫之外，游金洲還負責品德及人格的養成，希望透過技職教育及保證就業的「給釣竿」作法，實質幫助孩子走上一個充滿希望的方向。

建築產業大老闆與學校結合，培養一流泥作及水電等專長的匠人，目前已培育同學獲建築產業青睞，認真負責，努力打拚的工作態度，獲業界肯定，也成為各工地搶手的人才。

磐興建築整合團隊的泥作工程及水電工程，皆由這群老師傅和小師傅們一起完成的，除了實質幫助到偏鄉同學們能夠學習一技之長進而改善家庭經濟，也解決目前建築業年輕族群不願投入的斷層問題。

最寶貴的人生資產是，磐興建設總經理游金洲、冠昀企業董事長柯錥錤與聯鎰水電老闆楊樂祈帶，及不吝傳授經驗與專業的老師傅，用真誠的心與學員互動，讓孩子體驗到家人以外的關懷與大愛、價值和是非、寬恕與包容，孩子心中擁有愛與溫情，在生活體驗中學習，領略知識、智慧及經驗，從師父帶徒弟、老師傳學生的傳承分享。

游金洲說，令人感動的是，很多自立的孩子，現在都回來台灣行動菩薩助學協會擔任志工，年輕人活力十足又有體力，成為繼續接棒的行動菩薩，「愛的領路人」一棒接一棒。

(中時 )