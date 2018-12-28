《大時代》收視再創新高 王瞳13度辣露好身材謝觀眾！

王瞳、韓宜邦13度低溫趕拍外景戲。（民視）

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韓宜邦貼心為王瞳披上披肩。（民視）
韓宜邦貼心為王瞳披上披肩禦寒。（民視）

民視八點檔《大時代》27日棚內開心慶祝大團圓，播出的第128集收視平均更突破6.03，最高一分鐘7.37，突破12月份收視新高，超過236萬人觀看，大贏三立新戲《炮仔聲》。王瞳跟韓宜邦28日也頂著13度低溫在林口外景拍攝，兩人凍著身子連忙對觀眾感謝，感謝觀眾看到幕前幕後工作人員的努力。

王瞳說外景團隊非常貼心，還準備暖暖包讓她貼背上還有肚子，不然常常冷到無法說話。韓宜邦說自己很幸運，因為是穿西裝，王瞳比較辛苦因爲她只有穿薄薄的伴娘服，王瞳聽完大笑說：「要不你就脫了一起冷！」說完韓宜邦馬上拿披肩幫讓王瞳保暖。

兩人在林口出外景拍攝重頭戲，王瞳說看到劇本真的倒抽一口氣，因為台詞超多，搭檔韓宜邦也笑說自己很辛苦，因為要做很多表情。王瞳說，最近她的戲份情感非常重，私下一直腦補「伍家媚」的情緒，但也因腦補太多，讓她「入戲太深」，腦袋都沒有真正休息，甚至影響到睡眠品質，常常半夜就起床。她說，演「伍家媚」這角色真的太累，常常沒睡好，而且覺得她真的太可憐了，很心疼。

2019年即將到來，韓宜邦說跨年會在工作中度過，王瞳則開心會在高雄夢時代跨年派對中跟「87樂團」熱力開唱，一旁的韓宜邦好羨慕直說：「妳怎麼有時間做這些事情！」

27日晚收視高點落在王天儀（李又汝飾演）為了綁住林志開（韓宜邦飾演），跟爸爸坦言假裝生病，但被林志前（余秉諺飾演）偷聽到，憤恨離去；另一個高點是伍家媚(王瞳飾演)哭著喝爸爸生前釀的黑豆酒，讓王瞳說看到劇本心情就很揪心，拍攝當下也非常入戲，惹哭現場工作人員。

(中時 )

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