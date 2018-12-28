中共陸軍發布「地表最強」2018宣傳片 場面震撼

中共陸軍發布2018年度宣傳片《地表最強》。（圖／影片截圖）

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中時電子報
中共陸軍發布「地表最強」2018宣傳片

中共解放軍陸軍近日發布2018年度宣傳片，與往年宣傳片使用相同標題「地表最強」，影片中各式新式武器齊出亮相，節奏明快、場面頗具震撼效果。大陸網民大量回應稱讚，有網民激動表示共軍曾打敗日本鬼子、美國及其狗腿、蘇聯紅軍與兩個世界第三軍事強國時，立即有網友出面糾正「日本鬼子可不是解放軍打敗的」。

這部中共陸軍的宣傳片沿用過去數年宣傳片的標題《地表最強》，影片附帶說明指出，今年12月31日是陸軍領導機構組建成立3周年，因此隆重發佈2018年度宣傳片，展示中共陸軍3年轉型建設成果。

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中共陸軍航空兵直升機。（圖／影片截圖）

宣傳片附帶說明指出，步兵、裝甲、炮兵、陸航、特種部隊等陸軍十大兵種告別傳統數量規模型，向著編製小型化、能力多樣化、編成模塊化轉變；空中突擊、情報偵察、電子對抗、多兵種合成等新型作戰力量逐漸成為陸軍未來戰場的尖刀鐵拳；遠程火箭炮系統、新型武裝直升機、電子偵察車等多種現役主戰裝備悉數亮相。

此外，未來中共陸軍將按照機動作戰、立體攻防的戰略要求，優化力量編成和規模結構，遵循資訊主導、體系支撐、精兵作戰、聯合制勝的現代戰爭理念，加速由區域防衛型向全域作戰型轉變。

中共陸軍步兵戰車。（圖／影片截圖）

這部宣傳片製作相當精細，剪接節奏明快、配樂激盪、場面頗具震撼效果，獲得了許多大陸網友稱讚，直稱「看的我熱血沸騰」，「等轟20出來後就更好看更牛逼了」、「中國軍隊，無論軍規、軍紀、作戰能力、軍人素質、和無畏強敵的精神，地球上找不出第二個國家可以匹敵」。

還有網民看完影片激動地表示：「不管我人民解放軍是不是地表最強！但我們知道我人民解放軍打敗過――日本鬼子、美國及另外十五個狗腿子、蘇聯紅軍、兩個世界第三軍事強國！」但立即有其他網民回應「日本鬼子可不是解放軍打敗的」、「解放軍打敗日本？是那部劇？」顯然抗日戰爭的史實雖經扭曲，仍有不少人非常在意歷史真相。

另有網民說，「地表最強，強在哪裡？強在軍隊性質！強在軍人精神！……其他的，還要努力！」

(中時電子報)

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文章來源：地表最強！解放軍陸軍宣傳片震撼發佈

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