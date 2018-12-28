請蘇貞昌組閣？ 蔡總統：我沒有提 哪來的同意

2018年12月28日 19:19 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今天與媒體茶敘，被問到最近盛傳前行政院長蘇貞昌將接任閣揆，並開始徵詢閣員；總統被問到，沒有蘇貞昌要接閣揆這件事情？總統斬釘截鐵表示，「沒有」。媒體問，有請蘇考慮嗎？蔡說，「我沒有提，他哪來的同意」。

針對賴清德去職一事，蔡英文指出，她是有跟黨、廣泛的都談過，確實黨共同意見，都是賴留下來對政局是好的，對政策延續、對國家發展都好，因為賴院長對政策最熟，也很努力做事，過去一年也做了不少事，確實國家有在進步，在這困難時候，大家都覺得說，應該留下來，跟大家一起努力，黨內幾乎沒有不同意見。

總統也說，新潮流後來支持這個看法，對這個選舉結果，院長某種程度覺得，自己也該負相關責任，但是以現在整個國家政治情勢來說，賴院長留下來是最好的選項。

被問到賴院長辭意有鬆動嗎？蔡英文指出，「我今天說在棒球賽，他是最好的投手。」

有可能留得成嗎？蔡英文說，「你今天沒聽到我在棒球展的致詞」，最後一句話就是，還不到最後不會放棄。

最近有跟賴院長見面嗎？總統說，「我每隔一天跟他見面」，但是都談不同事情；至於是否針對留任一事討論？總統說，總是會交換意見，「賴院長也知道大家留他的意思，很強烈，這是黨的共識。」

很多著眼在兩人互動？總統說，我們選後確實有針對內閣檢討，或兩個人坐下來談，也發現這次選舉給很好的機會來檢驗，雖然是地方選舉，也給機會檢查跟檢驗過去兩年辦中央執政，方向上，重點上，該做什麼樣的調適，選舉雖然對民進黨來說是挫敗，對中央執政是自我惕勵跟檢驗政策執行的機會。

總統說，她覺得九合一輸掉一個戰役，「但這個戰爭我們不覺得已經輸掉了」，現在會持續努力作的就是，需要調整就調整，需要加速就加速，要稍微緩就緩，整體政策表現，施政成果，讓大家參考，因為地方選舉許多有地方的事務，不會聚焦在中央執政，選後又回到中央。

至於挽留賴清德會有期限？總統說，政治沒有期限，只有不斷努力的問題，不斷努力就是一個原則跟精神。

被問到外界傳出有找前行政院長蘇貞昌這件事；總統說，她確實跟黨內很多人都交換意見，包含蘇院長，但蘇院長也是認為，這時候把賴院長留下來最好的。

被問到賴清德是投手，總統是教練，要走及下任投手是總教練決定；總統說，「我是總教練，我現在已經告訴你，現在最好選項是什麼，總教練還在最好的選項努力，我現在還在最佳選項。」

最近媒體報導，總統已請蘇貞昌組閣，且已在徵詢閣員；總統說，「我沒說過這件事」；「我不知道有約詢閣員的事情，也不至於有約詢閣員這件事」，蘇院長自己都說，現在最重要的是把賴留下來；所以蘇院長沒有說他願意接閣揆這件事？總統說，「沒有，沒有這件事。」

媒體追問，您有沒有請蘇考慮？總統說，「我沒有提他，哪來的同意？」但是兩人對政局是有討論，結論只有一個，把賴院長留下來是最好選項。

(中時 )