9旬聽語障奶奶 家資中心協助讓她重現笑容

2018年12月28日 19:20 中時 葉書宏

92歲翁奶奶因先天性失聰，造成聽、說障礙，3年前退伍軍人老伴往生後，生活更行孤單，要就醫更是困難，新北市政府社會局藉由身障家庭資源中心連結相關服務，除社工陪伴，還特別請手語翻譯老師一起陪同就醫，翁奶奶重現笑容，在尋得台南遠親後，還能到日本去旅遊。

翁奶奶10歲時曾就讀台南啟聰學校，當時是一位來自日本的手語老師教導日語的手語，台灣光復後，她又學習國語的手語，因此她比畫的手語兼具日語和華語，增加人際溝通上的困難。

翁奶奶於36歲時與大一歲的先生結婚，丈夫是隨國民政府來台的軍人，官拜至少校，原本還能升遷，但為了照顧太太，毅然退伍。在耳濡目染下，先生也會簡單手語，資深手語李老師表示，因為軍官深愛奶奶，因此兩人比手畫腳，共同生活了50多年。

丈夫3年前往生後，因無子嗣，翁奶奶一人獨居在3樓公寓內，連要外出購物、看病都顯困難。

社會局獲知後，透過委辦的新北市樂康身心障礙者家庭資源中心介入關懷輔導，並連結手語翻譯以及弘道志工一起協助，不僅陪同奶奶訪友、就醫，到中壢探視乾妹妹，甚至聯繫上在台南的親友北上陪伴。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，為讓身心障礙者能獲得專業且熱忱的服務，市府委託社福團體成立了6處家庭資源中心以及1處視障者愛明發展中心，其中樂康家資中心委託陽光社會福利基金會辦理，服務轄區包含土城、樹林、新店、烏來、深坑、坪林及石碇等。

樂康家資中心社工池潤寶表示，奶奶因年事已高，罹患長輩常有的三高等慢性病，之前就醫時常因與醫護人員溝通不良，造成治療拖延，在引進手語老師陪同就醫後，情況大為改善，連痛了2年的牙周病痛，也終於治好了。

池潤寶說，原本翁奶奶在先生往生後，足不出戶，在家資中心進場服務後，終於漸露笑容，在台南的侄媳婦，也在聯繫下專程北上探視奶奶，更帶著奶奶到日本京都、新宿旅遊，一圓奶奶想遊日本的宿願。

(中時 )