陳綺貞曝兒時陰影 房間發生這件事讓她哭到心碎

陳綺貞上電台分享新專輯。(Hit Fm聯播網提供)

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陳綺貞上電台分享新專輯。(POP Radio提供)

陳綺貞發行睽違五年的全新專輯《沙發海》，陸續接受不少電台訪問，日前她上POP Radio受訪，聊到自己內心常有不安全感圍繞，並分享童年回憶陰影，因此造成習慣獨當一面的性格。

陳綺貞說，小時候曾做了自認完美的元宵燈籠，並小心地放在自己房間角落，「沒想到回家發現，我那個超完美的燈籠被揉成像一團衛生紙球。」當下讓她哭到痛徹心扉，後來知道「兇手」是媽媽朋友的孩子，不僅沒人發現她的作品被蹂躪，反而還被要求要原諒對方，讓她自此埋下「作品不管怎麼保護，都防不勝防」的心魔，也讓她習慣享受自己創作過程，不習慣創作後找人分享，也不希望因為外在介入與變數，只求自己琢磨作品的純淨真空。

而她上Hit Fm聯播網接受專訪時，也分享當時拍攝新歌〈殘缺的彩虹〉MV幕後趣事。當時她前往日本仙台拍攝MV，直呼當地真的很美，雖然拍攝的行程很趕，但玩的很開心。

MV結尾，陳綺貞跟男主角在滑冰場的唯美場面讓人感到浪漫，不過事實是拍攝時，陳綺貞跟男主角轉圈時不小心雙雙滑倒，她笑說，為了拍攝事前去練習滑冰，就摔了好幾次，這場戲印象很深刻，也是最後拍攝的一幕，團隊在半夜兩點等滑冰場清理好才拍攝，她也表示，拍完後「很痛的離開」，原以為她是依依不捨離開團隊，沒想到是因為陳綺貞穿新的滑冰鞋，腳都被磨破皮還流血，讓她真的「很痛的離開」。

(中時 )

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