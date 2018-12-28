大人小孩都瘋狂！ 米奇90周年慶典 「米奇FUN很大特展」盛大展開

2018年12月28日 19:26 中時電子報 綜合報導

大小朋友最愛的米奇來了！策劃多時「米奇FUN很大特展」終於開始了！台灣華特迪士尼公司與華特迪士尼檔案館於2018年12月29日至2019年4月7日期間在台北松山文創園區一號倉庫舉行。展區內獨家公開檔案館近150餘件的獨特館藏，除此之外，更回顧90年來的米奇點滴，讓米奇粉絲們可以完全沉浸在米奇世界，踏上難忘的米奇旅程。

新聯名 新展品同步登場

不但米奇粉絲們瘋狂，本次邀請4名不同領域的藝術家，分別創作的主題空間更是讓現場民眾拍照拍不完！分別有成若涵老師的大型紙雕裝置區、林靖佑老師的光影藝術裝置區、游文富老師的夢幻羽藝空間區以及吳怡慧老師的細緻花藝區。透過創作融入藝術作品，向經典原創的米奇致敬。而華特迪士尼公司台灣暨香港區總經理盧凱恩先生表示，米奇不僅是普通的卡通人物，更是重要的文化、生活指標，希望能通過此次聯名創作，啟發及推動台灣年輕人的靈感泉源、創新力量。

台灣的夜市文化也是展區特點之一

除此之外，米奇90周年限定獨家商品，可愛到想把所有商品抱回家！「米奇FUN很大特展」於2018年12月29日至2019年4月7日在松山文創園區展出，適合全家大小、情侶、朋友，一同進到米奇世界裡製造屬於你們的驚喜回憶！

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(中時電子報)