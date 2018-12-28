被封「億萬翻唱女神」竟成壓力 文慧如下架影片原因曝光

2018年12月28日 19:33 中時 蔡琛儀

文慧如將推出首張創作專輯。(華研提供)

新加坡歌手文慧如的YouTube頻道28日無預警地將她所有翻唱歌曲下架，各官方社群平台同時放上了「載入錯誤圖」，嚇壞歌迷也引起外界的好奇心。原來她將推出第一張創作專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》，原來先前她將翻唱歌曲的影片下架，是為了彰顯她的決心，不眷戀網紅身份，寧可以自己的創作重新再出發。

文慧如是高材生，她於新加坡南洋理工大學會計系畢業後，毫不猶豫地立即放棄向她招手的穩定事務所工作，轉投音樂的懷抱，越洋來到台灣追求音樂夢想；期間憑藉翻唱〈派對動物〉、〈光年之外〉、〈漂向北方〉等歌曲，在網路擁有高人氣和超高點擊。

文慧如首張創作專輯取名為《親愛的你＿＿怎樣的我》，原因在於「億萬翻唱女神」這稱號一直以來就像個包袱壓在她身上，翻唱喜歡的歌曲並受到喜愛雖然榮幸，但是對於喜歡創作的文慧如而言，其實更希望演唱自己的創作時也能被大家聽見並且接受，因此文慧如第一號創作專輯刻意用底線填空的方式，表達難以一語道盡的所有提問，新歌〈怎樣的我〉也是述說為夢想搏鬥的年輕人渴望被認同的心情。

文慧如真誠地表示：「或許大家對我的印象是一位Cover歌手，可是我一直渴望大家有一天會因為我的原創作品而認識我，也希望大家可以給我的創作一個機會。關閉Cover視頻是希望大家能更Focus在我的創作。」而對於歌迷們擔心文慧如是否自此就不再推出翻唱歌曲了？文慧如說：「碰到自己喜愛的歌時，還是會繼續唱給大家聽，大家真的不用擔心！也很希望大家可以支持我人生首張的創作專輯！」

(中時 )