獨派反對尋求連任 蔡總統：誰是獨派？

2018年12月28日 19:40 中時 曾薏蘋

九合一大選，民進黨大挫敗，蔡英文總統今與媒體在官邸茶敘時，媒體詢問，對部分獨派人士反對她2020尋求連任；總統雖沒言明是否連任，但她表示，「獨派有獨派想法，我們尊重」，但她也反問：「話又說回來，誰是獨派？獨派也有很多人有不同意見。」

對於民進黨大敗後，民進黨瀰漫2020悲觀氣氛，但總統表示，黨主席選完，進行下階段整頓，會把過去累積政策讓效應快速浮現，讓人民感受到，「如果我過去兩年半沒做事，現在就要緊張，但有做事要讓人民感受到，才是這階段最大挑戰。」

提到年輕選票流失，總統指出，「我們有些做不到，年輕人比較不滿意」，如勞動法規，一例一休引發的爭議，「我們不能做到完全他們要求的，因為必須考慮到短期中小企業，能否跟著上新勞動標準」、「我們要顧慮他們的能力，這我們知道年輕人有些不滿，但我覺得，如果他們平心靜氣看，或許做不夠好，但我們盡力在做，我們盡量讓年輕人負擔降低。」

總統茶敘時指出，過去兩年半，國家不是沒進步，經濟狀況有好轉，但大家看到是總體現象，跟一般人感受到還是有距離，必須用短期政策，讓成果拿來分享給一般人，用四個字形容，就是「福國利民」，確實政策上有很多選項，把國家總體經濟發展成果照顧人民。

她說，過去兩年半，經濟可以轉型加速，也規畫很多案件，公共投資等，讓企業界外商投資可以增加，明年可以效果一起浮現，希望效果能夠讓人民感受到，用政策手段讓人民感受到。

總統指出，在明年，其實政府前階段所布的局，開始進入到比較緊湊的時間階段，如社會住宅進入高峰期，都更速度加快，前瞻建設要進入比較緊密的期間，這些國家的投資項目，國家所規劃的重大計畫都在實施，投資面可看到投入會增加，事實上，已看到營造業吃緊，因為公共工程量大，會進入第二階段，國防產業也都緊鑼密鼓在做，國防預算投入國防投資增加，如中科院很多研發跟製造，需要年輕工程人員的量大，「不但是經濟投入會增加，相對會提供年輕人比較好有未來性的工作。」

總統說，日前經濟部指出，今年五億元以上投資超過去年很多，明年開始進入投資期間，如半導體場幾個重大投資案，投資面上講，明年經濟雖雖有世界因素影響，但國內投入公共建設，或者重大投資案會陸續來，對經濟有注入動能的機會。

總統強調，經濟透過結構性改革，把工作機會優質化後，薪資就能成長，但這需要時間，政府現在就面對這問題，所以必須有短期性作法，例如鼓勵加薪，去年經濟回溫時，企業普遍獲利狀態不錯時鼓勵加薪，明年報稅，大家就會發現，一定金額以下收入者，不用繳稅，另外就是社會住宅快速到位，讓都會年輕人付得起，合理的生活空間，還有育兒津貼，試圖用福利性政策，降低年輕人生活負擔。

蔡表示，政府仍有一定空間，尤其稅收轉好，經濟不錯，可做另階段分配的工作，她也知道年輕人在2016年，對她期待很大，希望看到很快效果出現，有些事情確實需要一些時間，年輕人生活負擔，政府也希望改善，如最低薪資，這幾年調了3次，尤其時薪者，part-time的工資調了，因為很多年輕人是時薪工作者，「我們調，對他們是有幫助的，這些我們一再處理。」

(中時 )