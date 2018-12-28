打造豪宅別墅品牌，磐興「在家藏公園」熱銷

2018年12月28日 20:24 中時 盧金足

盧金足／台中報導

台中市鐵路高架捷運化通車、捷運綠線今年底試營運，北屯區交通建設已臻完善，再加上好市多可望落腳北屯捷運機場旁的特定商業區，利多因素發酵，帶動北屯區周邊發展，吸引建商爭相插旗北屯區新興重劃區，單元十二是北屯區新興重劃區中最熱門首選區段，寬域十一期建案「在家藏公園」進駐單元十二預約銷售熱烈。

磐興建設繼寬域十期建案「在家森呼吸」，該案尚未公開，但已受粉絲青睞，目前已全數完銷。

磐興建設再推出寬域十一期建案「在家藏公園」，隨著台中市鐵路高架捷運化通車、捷運綠線今年底試營運，北屯區交通建設已臻完善，再加上好市多可望落腳北屯捷運機場旁的特定商業區，利多因素發酵，帶動北屯區周邊發展，吸引眾多知名建商爭相插旗北屯區新興重劃區。

而單元十二則是北屯區新興重劃區中最熱門首選區段，深耕北屯區的磐興建設，進駐單元十二，寬域十一期建案基地面位於單元十二的南興東路與南興三路口，面對兩萬多坪公園綠海和碧綠水岸，後擁捷運雙鐵共構站，該建案既是捷運宅也是水岸宅及公園宅。

磐興建設總經理游金洲說，「在家藏公園」基地僅蓋十二戶優質雙拼好宅，希望未來住戶放慢生活步調，在家享受頂級生活「好食光」，享受「在家藏公園」的樂趣。

游金洲表示，人們對建築的美感與生活態度是要懂得返璞歸真，回歸「家」的本質，他帶領團隊，不單單只是成為蓋「

好房子」的建設公司，更期許磐興建設公司是一家全方位生活服務的團隊。

(中時 )