埔里足球風起　主委盃足球賽宏中登場

2018南投縣主委盃五人制足球錦標賽在埔里宏仁國中登場，小選手在草皮上奔跑競技。（廖肇祥攝）

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2018南投縣主委盃五人制足球錦標賽在埔里宏仁國中登場，獎項並新增金靴獎、金手套獎等獎項。（廖肇祥攝）
2018南投縣主委盃五人制足球錦標賽在埔里宏仁國中登場，約有300名小選手登場競技。（廖肇祥攝）
2018南投縣主委盃五人制足球錦標賽在埔里宏仁國中登場，獲獎無數的尖山國小足球隊示範挑球。（廖肇祥攝）

廖肇祥／南投報導

埔里足球風起，自2018世界盃足球賽7月份精彩落幕，埔里鎮上月舉辦熱鬧的山城足球嘉年華，今日更擴大舉辦2018南投縣主委盃五人制足球錦標賽，吸引縣內共12所國中小共31隊共襄盛舉，第一天賽程，由埔里國小奪下U8組的冠亞軍、U10組的季軍，愛蘭國小則是榮獲U10組的冠軍，傳統強隊水里國小則拿下U12組的冠亞軍及U10組的亞軍，而青少年、青少女組的賽程則將於明日（29日）展開。

南投縣自2017年（南投足球運動元年）開始，在體育會足球委員會主委詹文平的號召與各級學校的響應下，縣內從原本僅有2至3所學校推廣足球運動，至2018年已增至15所國中小皆有組織足球隊，宏仁國中因擁有開闊的草皮球場，成為絕佳的競賽場地，校方劃分4個5人制足球場，讓孩子們盡情在草皮上競技。

南投縣體育會足球委員會主委詹文平表示，足球對於孩子身心均衡發展相當有益處，能培養全身的運動協調能力，在各界的協助努力下，南投縣的足球風氣漸漸開展，多所鄉鎮學校設立了足球隊或社團，感謝各界幫助南投足運。宏仁國中校長李孟桂表示，小朋友在草皮上盡情的奔跑競技，流著汗水為共同目標努力奮戰，這是很有生命力的畫面。埔里國小校長鐘森雄表示，為表彰表現優異的小球員，不僅有冠亞季軍傳統獎項，每校另選出金靴獎、金手套獎，鼓勵家長共同參與競賽，為孩子們加油，希望賽事能年年在埔里舉辦，說不定第一位進入世界盃的國腳出身埔里。

主辦單位還邀請到曾經於台灣足協盃U13女足賽奪下三連霸的尖山國小足球隊前來進行友誼交流賽，精湛的球技讓小選手們看得目瞪口呆，也想早點下場展示身手。賽事共分為U8、U10、U12、青少年及青少女五個組別，經過第一天的激烈競爭後，由埔里國小奪下U8組的冠亞軍、U10組的季軍，愛蘭國小則是榮獲U10組的冠軍，傳統強隊水里國小則拿下U12組的冠亞軍及U10組的亞軍，而青少年、青少女組的賽程則將於明日（29日）登場。

(中時 )

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