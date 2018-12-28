中職》林泓育季中已換約 未來月薪最高80萬

2018年12月28日 20:02 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Lamigo桃猿近日完成第一階段談薪，其中「重炮司令塔」林泓育在球季中就已與球隊完成換約，原本在今年球季結束後合約到期的他，確定未來3年都會繼續留在Lamigo。

林泓育今年季中與猿隊完成換約，今年月薪60萬，2019年至2021年分別是月薪70萬元、75萬元以及80萬元。另外，「核彈頭」藍寅倫獲得三年複數約，2019年至2020年的月薪皆為35萬元。

野手方面，除了藍寅倫獲複數約外，「強打少年」廖健富2019年的月薪從6萬元升至18.5萬元；劉時豪加薪6萬元，2019年的月薪為18萬元。梁家榮月加薪3萬元，新球季月薪15萬元；嚴宏均2019年月薪則從10萬元增至12萬元。

詹智堯減薪7萬元，新球季月薪22萬元；鍾承祐2019年月薪11萬元，減薪1萬元；余德龍新球季月薪從20萬元調降至19萬元。

投手方面，吳丞哲與黃子鵬皆月加薪10.5萬元，為投手群中加薪幅度最高，新球季的月薪同為18萬元。蘇俊羽加薪百分之百，2019年月薪達到10萬元；中繼亮眼的林國裕其月薪增加6萬元成為16萬元；林逸翔減薪3萬元，2019年月薪為9萬元；黃偉晟2019年月薪則是從15萬元降至13.5萬元。

Lamigo桃猿隊少部分的年輕選手將在1月10日於桃園展開初階段的春訓。正式春訓啟動的時間將是1月14日。

(中時電子報)