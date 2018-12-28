蔡英文總統：明年司法改將碰觸最核心問題

2018年12月28日 20:12 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今天在官邸與媒體茶敘，提到明年將做的三件事，其中提到司法改革時表示，接下來司法改革將觸碰到最核心問題，；無論國民法官制或陪審制，都有人民參與審判，人民自己做法官，把外面人民司法帶進法院審判程序，這是審判訴訟上非常大的變動，一旦變革、立法開始實施時，整個司法會進入新的階段。

總統強調，現在司法院提出的國民法官制，跟很多人主張陪審，這兩種制度麼樣的取捨、妥協，會是將來在立院很重要處理的問題。

總統今與媒體茶敘時指出，選完後，很多人心理擔心，很多改革項目會不會退縮，必須說明，如年改一樣改革不會退縮，雖然或許需要速度調整，檢討執行方法，基本上對推動改革議題不會退縮，如再生能源，非核家園目標不變，轉型正義不會退縮，雖然遇到困難會重新盤整，讓轉型正義再回到軌道上進行

總統說，司法改革，知道很多人在意，在司改國事會議後，好幾個法案到立院，幾個重要的法案會開始讓人感受司法改革要開始處理核心問題，勞動事件法、憲法訴訟、大審法、大法庭制度等，後來持續到立院，觸動到司改核心問題，如法官法對法官懲戒，不適任法官的問題，人民很在意。

總統指出，第二是審判的問題，現在司法院提出的國民法官制，跟很多人主張陪審，這兩種制度麼樣的取捨、妥協，會是將來在立院很重要處理的問題，這些都是司法改革核心問題，這些核心問題解決、立法完成時，社會整個司法制度變革，會把司法帶進下一階段去運轉。

總統說，很多人覺得司改速度不快，但這本來就是工程浩大的事，也牽涉到對整個司法制度重新檢討與改變，預期明年，司改上，會碰到最核心問題，或許社會會對不適任法官的處理、審判制度變革這兩件事，大家覺得法官判決跟社會期待有落差，

蔡說明，其實國民法官、跟陪審，兩個差異並不大，兩個差異不大，國民法官是介於美國、日本間的制度，是專業法官跟人民法官一起審判，要有一定票數才做有罪判決，陪審團則如美國，有罪無罪全由陪審團認定，但不需理由，最大差別這兩個，但這需要有點公民教育。

蔡也期許司法院、行政院也要把這兩制度差異跟人民講清楚，不要成為更重大紛爭點，人民也要想想，可否接受判決不附理由，判決有罪無罪人民決定？還是有專業法官參與一起？這是最大差別，如果可以很快形成共識，可以把審判制度進入下一階段，台灣可加入先進國家，人民可以一起審判工作，減低法院跟一般民眾期待落差，才能解決恐龍法官跟法院判決跟社會看法差距這大的問題。

蔡也說，很多人覺得司改速度不快，但這本來就是工程浩大的事，也牽涉到對整個司法制度重新檢討與改變，預期明年，司改就會碰到最核心問題。

除了司改，總統還表示，選舉過程中，很多人開始擔心，中國因素干擾民主制度問題，如操作假訊息，利用其他方式介入選舉，這是挑戰民主機制，下階段，會有一連政策規劃或想法，讓台灣民主機制或運作不受到外力過度干擾，這是下個要做工程，鞏固民主機制，讓民主機制成為守護台安最重要能量；事實上九合一可看到民主機制有點被動搖，下面必須進行鞏固民主機制的工程，讓民主更堅韌，確保國家安全，尤其社會很多角度被滲透，國家安全問題要進一步的強化，這是明年重要的課題。

總統說，第三件就是，明年會強化經濟成長利益要讓人民分享到經濟發展的成果，會重視弱勢、低收入者照顧的分配問題。

(中時 )